L’Agenzia regionale di Protezione civile ha emanato un’allerta meteo rossa (rischio alto) per criticità idraulica che interessa anche il territorio della Bassa Romagnadove sono già attive le azioni a tutela del territorio, compresa l’attivazione dei COC (Centri Operativi Comunali) e il monitoraggio continuo delle situazioni critiche.

Per mercoledì 3 e giovedì 4 maggio non si prevedono fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. I livelli idrometrici resteranno superiori alle soglie 3 e prossimi ai massimi storici nei tratti vallivi di Santerno, Senio, Lamone. Per giovedì 4 maggio si prevede il progressivo rientro al di sotto delle soglie 3 dei livelli idrometrici nei tratti vallivi dei corsi d’acqua interessati dalle piene. Il codice rosso è riferito alle numerose criticità idrauliche e danni in atto nella pianura centro-orientale, incluso il territorio della Bassa Romagna. Si rilevano numerose criticità sui territori di Bagnacavallo, Conselice, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno. Gli aggiornamenti sono resi con l’evoluzione dell’emergenza attraverso i siti istituzionali e i canali social dell’Unione e dei Comuni.

L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Per la Bassa Romagna è a disposizione anche il canale Telegram delle emergenze al quale è possibile iscriversi al link

https://t.me/bassaromagnaemergenze.

Inoltre tramite l’applicazione gratuita Alert System Plus, disponibile per Android, IOS e Windows Phone, dopo una semplice registrazione del numero telefonico, è possibile restare aggiornati in tempo reale e ricevere e visionare eventuali messaggi utili all’emergenza (selezionare “Unione della Bassa Romagna” tra i territori a disposizione).

Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili nella sezione dedicata alla Protezione Civile a cui si accede dalla home page del sito www.labassaromagna.it.