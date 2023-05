Livelli idrometrici superiori alla soglia 3 e prossimi ai massimi storici anche nei tratti vallivi di Lamone e Montone

Agenzia regionale di protezione civile e Arpae Emilia-Romagna hanno appena emesso l’allerta meteo numero 49, valida dalle 12 di oggi, mercoledì 3 maggio, alla mezzanotte di domani, giovedì 4, che per quanto riguarda il territorio del comune di Ravenna è rossa per criticità idraulica e gialla per criticità idrogeologica.

Anche se non si prevedono precipitazioni significative, permangono in generale livelli idrometrici superiori alla soglia 3 e prossimi ai massimi storici anche nei tratti vallivi di Lamone e Montone. Nei tratti vallivi del Reno, si prevedono livelli idrometrici superiori alla soglia 2. Per domani, giovedì 4 maggio, si prevede l’esaurimento delle piene nei tratti montani e il progressivo rientro al di sotto delle soglie 3 dei livelli idrometrici nei tratti vallivi dei corsi d’acqua interessati dalle piene. Il codice rosso è riferito alle numerose criticità idrauliche e ai danni in atto nella pianura centro-orientale.

Raccomando nuovamente e fortemente – dichiara il sindaco Michele de Pascale – di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua e non accedere ai capanni presenti lungo gli stessi; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; e in particolare a chi abita in prossimità dei fiumi, prestare la massima attenzione, non andare in scantinati o altri luoghi interrati e non effettuare spostamenti che non siano strettamente necessari”.

Al momento comunque, si conferma che il livello del Lamone a Mezzano sta continuando a diminuire.

Si raccomanda infine a tutta la cittadinanza di seguire per aggiornamenti i canali social del Comune di Ravenna e del sindaco Michele de Pascale e il sito del Comune di Ravenna (www.comune.ra.it).