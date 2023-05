I volontari in questi giorni hanno messo in atto tutte le soluzioni necessarie a mettere in sicurezza i punti più fragili colpiti dalle piene

In vista delle nuove perturbazioni previste nei prossimi giorni, la Protezione civile dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna raccomanda a tutta la cittadinanza di mettere in atto le precauzioni previste dai protocolli di emergenza.

Nello specifico, in caso di allerta arancione o rossa (rischio elevato per esondazioni, smottamenti, frane significative, cadute di alberi e danni a persone e cose), si raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di non recarsi per nessuna ragione in prossimità di fiumi, sopra agli argini degli stessi e nelle zone in cui sono in corso lavori di ripristino. Sono in vigore ordinanze che vietano espressamente di recarsi sugli argini dei fiumi, pena sanzioni fino a 1.500 euro.

Si ricordano inoltre le principali misure di autoprotezione da mettere in atto in caso di rischio idraulico: allontanarsi tempestivamente dalle zone allagabili, e qualora non sia possibile, recarsi ai piani più alti delle abitazioni; non accedere ai locali interrati, seminterrati o scantinati; non accedere ai sottopassi; se si è all’aperto, cercare di raggiungere il punto più alto evitando assolutamente i ponti.

Si raccomanda inoltre di prestare la massima attenzione ai canali ufficiali di informazione per avere un aggiornamento costante sull’evolversi della situazione: è possibile iscriversi all’allertamento telefonico Alert System, già attivo da tempo e utilizzato esclusivamente per eventi di rilevante criticità: i cittadini ricevono una chiamata proveniente dal numero 0545 38300, con i quali saranno avvisati di allerte meteo in corso e informazioni utili che riguardano il proprio territorio. Per iscriversi bisogna accedere al sito www.alertsystem.it e seguire le istruzioni (bastano pochi minuti e non servono documenti, si possono registrare sia cellulari che numeri fissi).

Sono inoltredisponibili l’applicazione Alert System Plus, che consente di consultare in tempo reale sul proprio smartphone il sistema di allerta della Regione Emilia-Romagna; ci sono inoltre i siti istituzionali, il canale Telegram «Bassa Romagna Emergenze» e le pagine Facebook di Unione e Comuni.

I cittadini sono invitati a mettere in atto comportamenti solidali, informando parenti e amici che potrebbero trovarsi in situazioni svantaggiate.

In questi giorni le squadre di soccorso, provenienti da tutta Italia, hanno messo in atto tutte le soluzioni necessarie a mettere in sicurezza i punti più fragili colpiti dalle piene eccezionali di inizio maggio.

Per emergenze è sempre attivo il numero verde 800 072525.