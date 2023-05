L’allerta è connessa alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio

Continua l’allerta rossa anche per la giornata di giovedì 11 maggio. L’Agenzia regionale di Protezione civile ha emanato un nuovo bollettino di rischio alto per criticità idraulica che interessa anche il territorio della Bassa Romagna.

Nella giornata di giovedì 11 maggio sono previste deboli precipitazioni sul territorio regionale. Tuttavia, per le precipitazioni elevate della giornata di mercoledì 10 maggio, si prevedono piene su tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione, con possibili occupazioni delle zone golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica. A seguito delle estese e intense precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, più diffusi nel settore collinare centro-orientale. La criticità idraulica e idrogeologica rossa prevista è sempre connessa alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi del 2 e 3 maggio.

Si ricordano inoltre le principali misure di autoprotezione da mettere in atto in caso di rischio idraulico: allontanarsi tempestivamente dalle zone allagabili, e qualora non sia possibile, recarsi ai piani più alti delle abitazioni; non accedere ai locali interrati, seminterrati o scantinati; non accedere ai sottopassi; se si è all’aperto, cercare di raggiungere il punto più alto evitando assolutamente i ponti. Si raccomanda inoltre di prestare la massima attenzione ai canali ufficiali di informazione per avere un aggiornamento costante sull’evolversi della situazione (www.labassaromagna.it e il sito del proprio Comune).

L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Per la Bassa Romagna è a disposizione anche il canale Telegram delle emergenze al quale è possibile iscriversi al link https://t.me/bassaromagnaemergenze.

Per emergenze è sempre attivo il numero verde 800 072525.