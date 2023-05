L’attività di monitoraggio proseguirà nella notte

In relazione alla situazione di criticità idraulica in atto, il Comune di Ravenna informa che le piogge sono state per ora meno intense del previsto nel territorio comunale.

È necessario comunque prestare ancora molta attenzione al livello dei fiumi, che per il momento è sotto controllo anche nella parte collinare e che comunque sarà costantemente monitorato, come già annunciato, sia analizzando gli aggiornamenti dei livelli idrometrici sul sito allertameteo.regione.emilia-romagna.it che attraverso il supporto dei volontari di Protezione civile e della Polizia locale.

Alla luce della situazione attuale, si conferma che domani, giovedì 11 maggio, a Ravenna scuole e servizi saranno regolarmente aperti.

Nel frattempo il Centro di Coordinamento Soccorsi costituito a Ravenna continua a seguire l’evoluzione del maltempo.

La perturbazione che sta colpendo in queste ore il territorio provinciale non ha, per il momento, determinato innalzamenti preoccupanti dei livelli idrometrici dei fiumi del territorio.

Tuttavia, alla luce delle fragilità del territorio e del possibile imprevedibile evolversi del maltempo, i Sindaci del Faentino stanno valutando, in queste ore, la chiusura delle scuole per la giornata di domani.

Per quanto riguarda la viabilità provinciale persistono disagi causati da frane e esondazioni per la SP 70 “Prugno”, la SP 63 “Valletta- Zattaglia”, la SP 49 “Bicocca”, la SP 66 “Celle” la SP 306R “Casolana-Riolese”, la SP23 “Monticino-Limisano” la SP 302 R “Brisighella- Ravennate”.

Sono in campo gli uomini e le donne dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine, dei volontari della Protezione Civile e, se del caso, anche dell’Esercito che, nella notte, opereranno per effettuare ogni intervento di tutela della pubblica incolumità dovesse rendersi necessario e per proseguire l’attività di monitoraggio lungo gli argini dei fiumi e dei canali.

Il Prefetto Castrese De Rosa ha disposto, inoltre, che il Questore appronti un piano operativo ad hoc che preveda, in caso di necessità, la tempestiva dislocazione di pattuglie interforze (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) dai luoghi meno colpiti nelle zone ove, a causa di eventuali esondazioni, frane o altri fenomeni, sorga la necessità di attuare l’evacuazione dei residenti e supporti i servizi già operanti sui territori più colpiti.

“E’ altissima l’attenzione del C.C.S., che resterà attivo tutta la notte per coordinare le forze in campo – ha dichiarato il Prefetto – e ribadisco alla cittadinanza l’invito alla massima prudenza e a seguire le indicazioni delle Autorità Locali circa i comportamenti da tenere in caso di emergenza, evitando ogni rischio e condotta imprudente”.