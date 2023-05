L’incontro, convocato vari enti del territorio e della regione, si è svolto nella mattinata di oggi, giovedì 11 maggio, nella sala “Nullo Baldini” di Ravenna

La provincia di Ravenna, insieme all’assemblea dei sindaci, la Camera di commercio di Ravenna e Ferrara, il tavolo dell’imprenditoria della provincia di Ravenna e i sindacati confederali, ha convocato un incontro coi parlamentari eletti in Emilia-Romagna, svoltosi nella mattinata di oggi, giovedì 11 maggio, nella sala “Nullo Baldini” di Ravenna, al fine di condividere una strategia comune sugli indennizzi per i danni subiti a causa dei recenti eventi metereologici e sugli interventi urgenti di protezione del territorio.

In merito all’incontro per la presentazione di un documento condiviso per aiuti a imprese e a cittadini, si è espresso Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, con le seguenti parole “È stato un momento di confronto a cui tenevamo molto, durante il quale è stato presentato un documento condiviso redatto dal tavolo provinciale dell’imprenditoria di Ravenna. L’obiettivo è quello di lavorare insieme sui temi degli indennizzi e degli investimenti per questo territorio. C’è stata una grande coesione e unione tra imprese e tra cittadini delle zone colpite, ma anche una risposta molto importante da parte di tutti i parlamentari eletti in Emilia-Romagna, con più di venti tra deputati e senatori collegati, e con altri, che avevano degli impegni istituzionali, che ci hanno, comunque, espresso la loro vicinanza. Al centro dell’incontro sono emersi concetti come impegno, coesione, unità e volontà di rappresentare il territorio senza nessuna divisione tra minoranza e tra maggioranza, né a livello locale né a livello nazionale, per arrivare ad un intervento legislativo speciale in grado di portare gli indennizzi a cifre importanti, che dovranno, ovviamente, poi, essere rendicontate rispetto alla stima dei danni. Sappiamo, infatti, che una risposta complessiva a questi danni è possibile solo con una legge speciale. Domani, il ministro Musumeci si recherà nelle zone colpite dall’emergenza, una visita molto importante che fa seguito allo stato di mobilitazione nazionale prima, e allo stato di emergenza nazionale poi. Insieme al presidente della Regione si recheranno anche a Faenza, dove gli consegneremo il documento condiviso. Sarà anche un’occasione per ringraziare i volontari e le volontarie che, in questi giorni, hanno dimostrato una generosità straordinaria”, ha concluso De Pascale.

Anche Matteo Leoni, coordinatore del tavolo dell’imprenditoria della Provincia di Ravenna, si è espresso in merito all’incontro avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 11 maggio, nella sala “Nullo Baldini” di Ravenna, con le seguenti affermazioni: “Ringraziamo il presidente De Pascale per aver organizzato questo incontro, per noi è, infatti, fondamentale far capire al Parlamento ed al governo la gravità della situazione e gli ingenti danni che hanno colpito le nostre aziende e i cittadini. Ora, è il momento dell’unità, e con questo spirito abbiamo scritto un documento unitario di tutte le associazioni imprenditoriali. È fondamentale, infatti, che venga emesso rapidamente un decreto legge speciale per fornire aiuti e risorse a cittadini e ad imprese colpite. Abbiamo, quindi, stilato una serie di proposte costruttive e concrete per aiutare le aziende a ripartire”, ha concluso Leoni.

Di seguito, l’allegato in PDF del documento unitario del tavolo provinciale dell’imprenditoria di Ravenna sull’alluvione che ha colpito la provincia, presentato nella giornata di oggi, giovedì 11 maggio: