È ancora raccomandata a tutti la massima attenzione

Agenzia regionale di protezione civile e Arpae Emilia-Romagna hanno appena emesso l’allerta meteo numero 57, valida dalla mezzanotte di oggi, giovedì 11 maggio, alla mezzanotte di domani, venerdì 12; per quanto riguarda il comune di Ravenna l’allerta è gialla per criticità idraulica e temporali e si ricorda che comunque fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 11 maggio, è in vigore l’allerta 56, arancione per criticità idraulica e gialla per criticità idrogeologica, sempre per quanto riguarda il territorio del comune di Ravenna.

Per quanto riguarda i comuni confinanti e collinari l’allerta 57 è arancione per criticità idraulica, gialla per criticità idrogeologica e temporali e si ricorda che comunque fino alla mezzanotte di oggi è in vigore l’allerta 56, rossa per criticità idraulica e arancione per criticità idrogeologica, sempre per quanto riguarda i comuni confinanti con quello di Ravenna e collinari.

È ancora quindi raccomandata a tutti la massima attenzione.

Nella giornata di venerdì 12 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi sulla regione, che a partire dalle aree appenniniche andranno ad estendersi alla pianura con precipitazioni che localmente potranno risultare di forte intensità, con attenuazione dalla sera. Si prevedono rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici sui corsi d’acqua ed il reticolo minore e di bonifica del settore centro-orientale della regione.

“Permanendo una condizione di instabilità – dichiara il sindaco Michele de Pascale – è opportuno ricordare le principali misure di autoprotezione in caso di criticità idraulica e temporali: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua, stare lontani dalle zone allagabili, non accedere agli argini e non accedere ai capanni; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati.

In particolare per chi abita in prossimità di fiumi: prestare la massima attenzione; in caso di esondazione non andare in scantinati o altri luoghi interrati, recarsi invece nei piani più alti della casa.

Invito tutti i cittadini a prestare la massima attenzione, a tenere monitorato il sito e i canali social del Comune e del sindaco e, appunto, a comportarsi con grande cautela. Segnalo che il Comune di Ravenna si è dotato di un servizio di Alert System attraverso il quale saranno inviate comunicazioni ai numeri fissi in caso di necessità”.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).

Per maggiori informazioni su come affrontare il rischio alluvione:

https://iononrischio.protezionecivile.it/it/rischi/alluvione/

https://bit.ly/comunera-rischioidraulico