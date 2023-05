In Bassa Romagna persiste l’allerta arancione per le piene dei fiumi

Agenzia regionale di protezione civile e Arpae Emilia-Romagna hanno appena emesso l’allerta meteo numero 58, valida dalla mezzanotte di oggi, venerdì 12 maggio, alla mezzanotte di domani, sabato 13; per quanto riguarda il comune di Ravenna l’allerta è gialla per criticità idraulica e temporali, come la 57, valida fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 12 maggio.

L’allerta è invece arancione per le piene dei fiumi in Bassa Romagna e a Faenza. Allerta arancione per frane nei comuni appenninici (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese e Riolo Terme).

Nella giornata di sabato 13 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, che potranno generare allagamenti nelle zone di pianura.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua e non accedere ai capanni presenti lungo gli stessi; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).