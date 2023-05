Si prevedono allagamenti localizzati e nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici sui corsi d’acqua

Dalla mezzanotte di oggi, sabato 13 maggio, alla mezzanotte di domani, domenica 14; è attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 59 emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è arancione per criticità idraulica e gialla per criticità idrogeologica e per temporali. Fino alla mezzanotte di oggi, sabato 13 maggio, resta in vigore l’allerta numero 58 gialla per criticità idraulica e temporali.

Dalle prime ore di domenica 14 maggio un sistema perturbato porterà precipitazioni diffuse a tratti moderate su tutta la regione. I fenomeni, che potranno assumere anche carattere temporalesco, saranno in progressiva attenuazione dal pomeriggio-sera. Si prevedono allagamenti localizzati e nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici sui corsi d’acqua.

“Per le condizioni di instabilità contenute nell’allerta – dichiara il sindaco Michele de Pascale – è opportuno ricordare le principali misure di autoprotezione in caso di criticità idraulica, idrogeologica e temporali: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua, stare lontani dalle zone allagabili, non accedere agli argini e non accedere ai capanni; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati.

In particolare per chi abita in prossimità di fiumi: prestare la massima attenzione; in caso di esondazione non andare in scantinati o altri luoghi interrati, recarsi invece nei piani più alti della casa.

Invito tutti i cittadini a mettere in sicurezza oggetti o veicoli prima dell’emergenza, a prestare la massima attenzione e a tenere monitorato il sito e i canali social del Comune e del sindaco e, appunto, a comportarsi con grande cautela. Segnalo che il Comune di Ravenna si è dotato di un servizio di Alert System attraverso il quale saranno inviate comunicazioni ai numeri fissi in caso di necessità”.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).