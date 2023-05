Ancora piogge diffuse nella prima parte della giornata, nel Comune di Ravenna allerta rossa per criticità idraulica, arancione per criticità idrogeologica, gialla per criticità costiera

Dalla mezzanotte di oggi, martedì 16 maggio, alla mezzanotte di domani, mercoledì 17, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 62 emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è rossa per criticità idraulica e arancione per criticità idrogeologica, gialla per criticità costiera. Fino alla mezzanotte di oggi, martedì 16 maggio, resta in vigore l’allerta numero 61, rossa per criticità idraulica e idrogeologica, gialla per vento, stato del mare e criticità costiera.

Per domani, mercoledì 17 maggio, permarrà una circolazione depressionaria con precipitazioni diffuse nella prima parte della giornata, in progressiva attenuazione. Si prevede il perdurare di piene con interessamento delle zone golenali e degli argini su tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione. Sui bacini romagnoli e affluenti di Reno si prevedono colmi di piena prossimi ai franchi arginali e ai massimi storici. Saranno inoltre possibili significativi innalzamenti dei livelli idrometrici sul reticolo idrografico minore, con associati fenomeni di erosione spondale e possibili inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, etc.) e difficoltà di smaltimento delle acque della rete di bonifica. Si prevedono condizioni di alta marea, inferiori ai livelli di attenzione, che tuttavia potranno favorire localizzate esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare. Non si escludono venti forti (50-61 Km/h) da nord-est con possibili raffiche di intensità superiore nella prima parte della giornata lungo la fascia costiera.

“Per la particolare e perdurante intensità dei fenomeni descritti nell’allerta, che gravano su un territorio ancora molto fragile – dichiara il sindaco Michele de Pascale – raccomando fortemente di evitare il più possibile gli spostamenti non necessari, di prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi, di stare lontani dalle zone allagabili, di non accedere agli argini e ai capanni, di non accedere ai sottopassi se allagati; in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti. Ricordo che è stata emessa ordinanza di divieto di accesso alle spiagge.

Invito tutti i cittadini a tenere monitorato il sito e i canali social del Comune e del sindaco. Segnalo che il Comune di Ravenna si è dotato di un servizio di Alert System attraverso il quale vengono inviate comunicazioni ai numeri fissi e ai cellulari in caso di necessità. I possessori di telefoni cellulari possono registrarsi, attraverso il link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna”.

A questi link il piano e il manuale di Protezione civile del Comune di Ravenna:

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).

