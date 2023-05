Anche per domani è stata emanata un’allerta rossa per criticità idraulica

L’impresa incaricata e il Servizio Tecnico di Bacino sono al lavoro senza sosta per ripristinare la rottura dell’argine del fiume Lamone a Boncellino nel minore tempo possibile.

Il Comune raccomanda nel modo più assoluto di non avvicinarsi al cantiere, presidiato dalle forze dell’ordine.

La situazione degli allagamenti a Bagnacavallo è in miglioramento sia nella zona artigianale sia in quella di via Redino inferiore. A Glorie e Traversara la situazione è sotto controllo e continuamente monitorata.

Resta critica la situazione di Villanova, dove sono in corso le evacuazioni delle persone che non possono recarsi ai primi piani. Nella notte infatti gli allagamenti si sono ulteriormente estesi, coinvolgendo le strade della zona di viale Dante e arrivando fino a Bologna Nuova e a lambire via Superiore. Dall’altro lato di via Ungaretti l’acqua è poi arrivata fino al cimitero di guerra canadese. È stato predisposto da Comune e gruppo comunale di Protezione Civile un punto di coordinamento dei soccorsi in piazza Lieto Pezzi.

Chi avesse notizie di persone in difficoltà può recarsi al punto di coordinamento.

Perdura il guasto alle linee telefoniche fisse, ci sono inoltre problemi con la Tim. Il Comune sta lavorando per individuare una soluzione. Nel frattempo questi sono i numeri attualmente disponibili per le emergenze: 0545 1816507 (numero unico del Comune di Bagnacavallo per segnalazioni e necessità dovute all’alluvione – ore 8-18), 334 2829709 (emergenze della Polizia Locale/Protezione Civile), 115 (Vigili del Fuoco), 112 (Numero unico per le emergenze).

Oggi si è svolta sotto il portico del Municipio di Bagnacavallo una raccolta di abiti e beni per la cura della persona per iniziativa di una cittadina in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e la Protezione civile in favore della popolazione colpita dall’alluvione. Centinaia di persone in poche ore hanno donato.

Per quanto riguarda la raccolta fondi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in aiuto ai territori colpiti dall’alluvione, da oggi è possibile fare donazioni anche attraverso Satispay.

La donazione su Satispay è possibile semplicemente inquadrando il Qr code disponibile nei canali di divulgazione della campagna (sul sito www.labassaromagna.it, nella pagina Facebook “Unione dei Comuni della Bassa Romagna” ecc.).

È stato inoltre attivato il sistema di pagamento online a cui si accede tramite il portale dei pagamenti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (servizionline.labassaromagna.it selezionare Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Pagamento spontaneo – Raccolta Fondi Emergenza Alluvione).

È sempre possibile fare una donazione anche tramite l’Iban IT66A0627013199T20990000380, scrivendo nella causale «Raccolta fondi emergenza alluvione». I fondi saranno utilizzati per fronteggiare i danni subiti dal territorio della Bassa Romagna nel mese di maggio.

Domani le scuole saranno chiuse e non si terrà il mercato del sabato a Bagnacavallo.

Anche per domani è stata emanata un’allerta rossa per criticità idraulica.

Info: www.comune.bagnacavallo.ra.it

Facebook e Instagram: @comunebagnacavallo