Il sindaco De Pascale: “Ricordo l’assoluta necessità di rispettare gli ordini di evacuazione”

Dalla mezzanotte di oggi, venerdì 19 maggio, alla mezzanotte di domani, sabato 20, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 65 emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è rossa per criticità idraulica e arancione per criticità idrogeologica e proroga di altre 24 ore l’allerta 64 emessa nella giornata di ieri.

Le precipitazioni diffuse previste per la giornata di sabato 20 maggio nel settore centro-occidentale/appenninico determineranno nel settore centro-orientale innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti vallivi con occupazione delle zone golenali e interessamento degli argini. La criticità idraulica e idrogeologica sulla Romagna è dovuta alle gravi criticità già presenti sul territorio.

“Permangono sul nostro territorio condizioni di grande gravità – dichiara il sindaco Michele de Pascale – e ricordo l’assoluta necessità di rispettare gli ordini di evacuazione diramati fino ad ora ed eventualmente quelli che seguiranno. L’appello è sempre quello di prestare la massima attenzione e di evitare il più possibile gli spostamenti, di stare lontani dagli argini dei fiumi e dalle zone allagabili, di non accedere ai capanni e ai sottopassi se allagati; in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti. Invito tutti i cittadini a tenere monitorato il sito e i canali social del Comune e del sindaco. Segnalo, ancora una volta, che il Comune di Ravenna si è dotato di un servizio di Alert System attraverso il quale vengono inviate comunicazioni ai numeri fissi e ai cellulari in caso di necessità. I possessori di telefoni cellulari possono registrarsi, attraverso il link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna”.

A questi link il piano e il manuale di Protezione civile del Comune di Ravenna:

https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/protezione-civile/piano-di-protezione-civile-comunale/

https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/protezione-civile/manuale-di-protezione-civile-per-i-cittadini-come-comportarsi-quando-scatta-lemergenza/

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare)