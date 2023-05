Fino alla mezzanotte di oggi, domenica 28 maggio, è in vigore l’allerta 73 emessa ieri, arancione per criticità idraulica

Dalla mezzanotte di oggi, domenica 28 maggio, alla mezzanotte di domani, lunedì 29, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 74 emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla per criticità idraulica. Fino alla mezzanotte di oggi, domenica 28 maggio, è in vigore l’allerta 73 emessa ieri, arancione per criticità idraulica.

Per lunedì 29 maggio non si escludono temporali sparsi di breve durata, più probabili sui settori centro-occidentali, con possibili effetti associati occasionali. Tuttavia permangono condizioni di criticità nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per l’elevata saturazione dei suoli e la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua, che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato localmente da livelli idrici elevati in progressiva diminuzione e da eventuali problemi di tenuta arginale.

“Il territorio ravennate presenta ancora condizioni di criticità – afferma il sindaco Michele de Pascale -. Raccomando, quindi, di seguire sempre le indicazioni sulle zone alle quali è consentito o meno l’accesso e le relative modalità; stare lontani dagli argini dei fiumi e dalle zone allagabili; non accedere ai capanni e ai sottopassi se allagati; in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti. Invito i cittadini a tenere monitorato il sito e i canali social del Comune e del sindaco e a tal proposito ricordo che le uniche comunicazioni affidabili e ufficiali sono quelle su www.comune.ra.it su facebook e instagram del Comune e del sindaco e che eventualmente arrivano dallo 0544 485848. Diffidate di qualsiasi altra comunicazione”.

A questi link il piano e il manuale di Protezione civile del Comune di Ravenna:

https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/protezione-civile/piano-di-protezione-civile-comunale/

https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/protezione-civile/manuale-di-protezione-civile-per-i-cittadini-come-comportarsi-quando-scatta-lemergenza/

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte.