Raffiche oltre 70 km/h, divieto di accesso a dighe e moli

Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 24 luglio, alla mezzanotte di domani, martedì 25, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 108, gialla per vento, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare)-

Per la giornata di martedì 25 luglio sono previsti sulla pianura centro-orientale venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari), prevalentemente da sud-ovest, con rinforzi e/o raffiche di intensità superiore in particolare sulla Romagna.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione tra le quali, in questo caso, sistemare e fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati.

La Capitaneria di Porto di Ravenna sensibilizza inoltre la cittadinanza al rispetto dell’Ordinanza n°07/2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, che, tra l’altro, prevede in caso di allertamento segnalato dalla competente Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da ARPAE nonché, comunque, in presenza di condizioni meteo-marine avverse, il divieto a chiunque (ivi compresi i soggetti autorizzati) di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani, nonché l’obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le infrastrutture.