Sono 9 i punti all’ordine del giorno e sarà visibile in streaming aperto a tutti

È stato convocato in videoconferenza per lunedì 21 dicembre alle 16 il Consiglio comunale di Cotignola.

Tra i punti all’ordine del giorno figurano la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Cotignola, la presentazione della nota di aggiornamento del Dup – Documento unico di programmazione 2021-2023, la presentazione del Bilancio di previsione 2021-23 e l’approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria.

Per assistere alla seduta in diretta streaming e per consultare l’ordine del giorno completo, visitare il sito www.comune.cotignola.ra.it nella sezione Comune – Governo della città – Consiglio comunale.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Urp al numero 0545 908871, email [email protected]