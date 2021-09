La deputata di Fratelli d’Italia in città per sostenere la candidatura di Donati (Viva Ravenna)

Nella giornata di ieri, domenica 26 settembre 2021, Giorgia Meloni (FdI) è venuta a Ravenna (appena due giorni dopo il comizio di Matteo Salvini) per sostenere la candidatura a sindaco di Ravenna di Filippo Donati (Viva Ravenna).

Dopo aver parlato coi giornalisti, ha fatto visita alla Tomba di Dante e poi via in macchina a Rimini prima di tornare a Roma, si legge sulla pagina Facebook di Donati.

“Quando si è convinti di vincere comunque, allora si smette di governare e si gestisce solo il potere – ha detto la Meloni riferendosi alla situazione dell’Emilia-Romagna e anche di Ravenna – Questa città merita di più e questo lo capiscono tutti i cittadini di Ravenna. È una città che vanta 8 monumenti Unesco e custodisce la Tomba di Dante, sarebbe quindi una tappa obbligata nella direttrice turistica Firenze, Bologna, Venezia. Invece Ravenna è scollegata da tutto. Sulla carta Ravenna è una delle città più attrattive d’Italia invece i risultati sono sotto le aspettative per colpa delle amministrazioni di sinistra” ha affermato la Meloni.

Poi ha parlato di porto e mare sostenendo che Fratelli d’Italia “chiede da tempo che si istituisca un Ministero del Mare per valorizzare questa grande risorsa rappresentata dal fatto che l’Italia è una grande piattaforma nel mezzo del Mediterraneo e quindi potrebbe avere una funzione centrale nei commerci internazionali”.

“Turismo, Porto, Mare. Ci sono tantissime cose che un’amministrazione comunale può fare e invece questa amministrazione di sinistra non ha fatto, e a occhio non farà – ha concluso la Meloni -. Per cui auspichiamo che i cittadini di Ravenna abbiano un po’ di coraggio e provino a cambiare. A sperimentare quello che finora non hanno mai sperimentato. Cioè una buona amministrazione con i piedi per terra, di chi ha amore per la propria terra e la propria città e guarda con attenzione al futuro”.