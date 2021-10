Ultime dichiarazioni del candidato Sindaco di Ravenna prima del silenzio elettorale

Ultime dichiarazioni prima del silenzio elettorale per Matteo Rossini, candidato Sindaco di Ravenna per la lista Riconquistare l’Italia.

Rossini si schiera “contro il ricatto del lasciapassare verde, per una città inclusiva, scevra da discriminazioni di ogni sorta, per i diritti sociali, per il lavoro sia subordinato che autonomo, per una retribuzione dignitosa per tutti, per una sanità universale e gratuita diffusa sul territorio, per un sistema di istruzione che si ponga l’obiettivo della conoscenza, per liberarci dai vincoli di bilancio che ci vengono imposti dall’unione europea, che strozzano l’economia locale, vietando di fatto gli investimenti pubblici, per la coesione e il benessere sociale ed economico dei cittadini.

Riconquistare l’Italia non è una lista creata ad hoc per queste amministrative, ma un vero progetto politico nazionale, L’unica vera

alternativa all’attuale sistema di potere”.