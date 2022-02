In apertura la celebrazione della Giornata del Ricordo

Giovedì 17 febbraio alle 20 si riunisce il Consiglio Comunale, in videoconferenza a causa dell’emergenza coronavirus. In apertura della seduta il Consiglio celebrerà il Giorno del Ricordo ascoltando la relazione di Fabio Todero, insegnante e ricercatore dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia e esperto della storia del confine orientale.

Seguirà l’approvazione delle delibere. Il Consiglio esaminerà quattro delibere: la delibera di adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023, la delibera di variazione al bilancio di previsione 2022-2024, la delibera con cui il Comune di Lugo aderisce all’AESS, l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile. Dopo le comunicazioni verranno discusse le interrogazioni e le interpellanze.

La cittadinanza potrà seguire la seduta in streaming collegandosi alla piattaforma Lifesize: https://stream.lifesizecloud.com/extension/7386640/55a44759-3229-48e9-a043-803edccfb8b9;