L’intervento di un gruppo di elettori storici di sinistra

Riportiamo di seguito la nota di un gruppo di elettori storici di sinistra in vista delle elezioni politiche di settembre 2022: “Non si capisce perché in questo momento storico, con la guerra in Ucraina in corso ed il centro destra che conquista consensi sulla sicurezza, il Pd non candida Pagani capolista nel proporzionale, nella lista della Romagna, dato che è uno dei pochi esponenti nazionali del partito che ha competenze reali in questo settore e che è stimato per questo sia nel mondo militare e delle forze di polizia che dalle associazioni nazionali della imprese di sicurezza privata, che ne hanno caldeggiato la ricandidatura. Non risulta che ci sia nessun altro possibile candidato del partito democratico nazionale a cui venga riconosciuta questa competenza ed autorevolezza, e l’unico che sembra non saperlo è proprio il partito democratico, che evidentemente si sta impegnando in ogni modo per perdere le elezioni” conclude la nota.