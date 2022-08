La riflessione: basta estromettere la cittadinanza dall’esperienza amministrativa, stop ai “Faraoni”

Da giovanissimo ho scelto di iscrivermi ad un partito, su sollecitazione di un fraterno amico, in primis perché me lo chiedeva una persona cara, perché a Ravenna, si sa, erano tutti iscritti lì.

Ma il mainstream, il motivo principale della mia scelta, fu legato al senso di rigore, alla democrazia, alla meritocrazia, all’uguaglianza, all’innovazione, alla trasparenza che si respirava in quel partito. Con il tempo tutto è svanito e dopo essermi fatto un lungo periodo di “metamorfosi”, sono pure io svanito, non rinnovando la tessera.

Oggi i partiti sono governati, in ogni unità territoriale, da un nucleo ristrettissimo di soggetti, i quali contano sugli scudi di un gruppo più vasto diciamo un centinaio, mediamente, di portatori di interesse del medesimo territorio. Per quanto riguarda i tesserati “veri” direi di omettere il tema, in quanto è un “tempo finito”. Il tutto per raccogliere voti, non tanto quale consenso delle proprie azioni, spesso assai modeste e in qualche caso censurabili, ma sulla scia di dati ideologici, storici, di area, di simbolo, di moda temporanea; quindi la cittadinanza tende a votare senza comprendere di delegare – come avviene dal notaio quando si rilascia una procura – una rilevantissima rappresentanza a un partito che non esiste, è solo onirico, in mano a un manipolo di persone.

Quanto detto fa sì che le forze lavoro dedicate alla politica debordino di incarichi, sia politici che amministrativi per decenni e decenni; convincendosi che l’iper lavoro a cui sono sottoposti sia dovuto alla loro straordinaria competenza – già dimostrata magari con un bel 110 in Scienze politiche – e che non si tratti di fatto di una fagocitazione di rappresentanza pluridecennale! Ovviamente – secondo loro – esercitata per il bene collettivo!

Ora ci apprestiamo al voto settembrino ma mi chiedo: anche solo in termini di buon senso, se una persona ha avuto la fortuna di amministrare a qualsiasi livello (Comune, Provincia, Regione, Stato, società controllate e/o collegate al pubblico) per oltre 10 anni non dovrebbe fare un passo indietro?

Quindi: politica – da militante e non da dirigente – anche tutta la vita; ma si dovrebbero invece declinare gli incarichi pubblici, o amministrativi o da dirigente politico, dopo averli esercitati per 10 anni. Ciò per motivi che possono venire prima dei regolamenti, delle leggi, delle “Grillopromesse”: è appunto una questione di buon senso, e magari di onestà intellettuale. Altro che quote rosa nelle cariche pubbliche: servono volti nuovi equamente ripartiti per sesso: diversamente ogni città avrà il suo “Faraone”!

Robin Hood