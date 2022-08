I candidati nei collegi plurinominali

Nel giorno in cui si chiudono le presentazioni delle liste in vista delle Elezioni Politiche in programma domenica 25 settembre, anche la Lega rende noti i propri candidati candidati. Nel collegio plurinominale della Camera Romagna e Ferrara, come riporta una nota della Lega Romagna, sono Davide Bergamini, Laura Cavandoli, Jacopo Morrone, candidato anche nel collegio uninominale della Camera di Rimini, e Elena Raffaelli. I candidati nel collegio plurinominale del Senato di Romagna, Bologna e Ferrara sono invece Lucia Borgonzoni, Cristiano Mauri, Veronica Pontis e Michele Facci.

Domani, martedì 23 agosto 2022, alle ore 14.30, al ‘Nettuno’ di Rimini (piazzale J.F.Kennedy), è in programma una conferenza stampa per il lancio della campagna elettorale di Jacopo Morrone, candidato del centrodestra a Rimini nel collegio uninominale della Camera. Annunciata anche la presenza del leader della Lega, Matteo Salvini.