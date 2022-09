Tutti i luoghi e i giorni nei quali si può richiedere la tessera

Il prossimo 25 settembre si svolgeranno le elezioni politiche. Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale, unitamente alla carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché possa assicurare la precisa identificazione del votante.

In mancanza di documento, l’identificazione può avvenire anche attraverso:

uno dei membri del seggio che conosca personalmente l’elettore e ne attesti l’identità;

un altro elettore del comune (conosciuto dai componenti del seggio e provvisto di documento di identificazione), che ne attesti l’identità.

Sulla tessera sono previsti fino a diciotto spazi in ognuno dei quali, in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, vengono apposti, ai fini dell’attestazione dell’avvenuta votazione, la data della elezione ed il bollo della sezione.

Nel caso la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l’esaurimento di tutti i 18 spazi relativi alla certificazione del voto occorre, prima di presentarsi a votare, richiedere una nuova tessera elettorale.

Per evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile verificare per tempo il possesso dei documenti necessari per l’espressione del voto.

Tessera elettorale: modalità rilascio e aggiornamento

La tessera viene consegnata direttamente all’indirizzo dei nuovi elettori attraverso il servizio postale. Per i cittadini trasferiti da altro comune, il Comune di Ravenna provvede alla consegna, tramite raccomandata postale, di una nuova tessera elettorale. In caso di mancato recapito, sarà possibile ritirare le tessere non consegnate direttamente presso l’Ufficio elettorale. Per il solo cambio di abitazione all’interno del territorio comunale, sarà cura dell’Ufficio elettorale inviare per posta un tagliando adesivo contenente i dati aggiornati con l’indicazione della nuova sezione, che il titolare incollerà sulla tessera negli appositi spazi. La tessera viene ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto.

Tessera elettorale: esaurimento – deterioramento – smarrimento – furto

In caso di esaurimento dei 18 spazi destinati all’attestazione dell’avvenuta votazione, oppure deterioramento, smarrimento o furto il cittadino deve richiedere un duplicato della tessera all’Ufficio elettorale o ad uno degli uffici decentrati (ex Circoscrizioni). Il rilascio del duplicato della tessera avviene immediatamente.

Documentazione da esibire

se allo sportello si presenta direttamente l’elettore che ha esaurito la tessera: documento di identità personale; tessera elettorale esaurita.

se allo sportello non si presenta direttamente l’elettore che ha esaurito la tessera: fotocopia di un documento di identità del diretto interessato; tessera elettorale esaurita; delega al ritiro del duplicato, firmata e non autenticata.

Solo in caso di smarrimento o furto va compilata e sottoscritta dal diretto interessato una domanda su modulo prestampato (che sostituisce la denuncia presso i Carabinieri o la Polizia di Stato) disponibile presso gli uffici stessi o scaricabile dal sito del Comune di Ravenna (https://www.comune.ra.it/proceedings/richiedere-il-duplicato-della-tessera-elettorale/). Se la tessera è deteriorata, il cittadino deve riconsegnare quella in suo possesso.

Orari apertura sportelli ufficio elettorale durante il periodo delle consultazioni

Gli sportelli dell’Ufficio elettorale sono aperti al pubblico in via ordinaria con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il martedì e giovedì pomeriggio anche dalle 14.30 alle 17.30; il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Inoltre, l’ufficio osserverà l’orario continuato: venerdì 23 settembre dalle 8 alle 18; sabato 24 settembre dalle 8.30 alle 18; domenica 25 settembre dalle 7 alle 23 (orario continuato per tutta la durata delle votazioni).

Nella settimana che precede il voto le tessere elettorali si potranno ottenere esclusivamente dagli sportelli appositamente istituiti presso lo Sportello unico polifunzionale (ex Anagrafe) di viale Berlinguer 68, che rimarranno aperti da lunedì 19 settembre con le seguenti modalità: lunedì 19 e mercoledì 21 settembre ore 9-13; martedì 20 e giovedì 22 settembre ore 9-13 e il pomeriggio 14,30-17,30; venerdì 23 settembre ore 9-18 (orario continuato); sabato 24 settembre ore 9-18 (orario continuato); domenica 25 settembre 7-23 (orario continuato per tutta la durata delle votazioni). Domenica 25 settembre dalle 7 alle 18,30 con orario continuato, il Comune di Ravenna garantirà un servizio straordinario per il rilascio delle carte d’identità allo Sportello polifunzionale (ex Anagrafe) in viale Berlinguer, 68 a Ravenna.

Orari apertura sportelli uffici decentrati

Sarà possibile ottenere un duplicato della tessera elettorale anche negli uffici del servizio decentramento che rimarranno aperti da lunedì 19 settembre con le seguenti modalità:

Sede centrale, via Massimo D’Azeglio n. 2 a Ravenna (presso la reception): da lunedì 19 settembre a venerdì 23 settembre dalle 9 alle 13; sabato 24 settembre dalle 8 alle 14; domenica 25 settembre dalle 8 alle 20.

Uffici decentrati di città (via Maggiore n. 120 e via Aquileia n. 13 a Ravenna): da lunedì 19 settembre a venerdì 23 settembre dalle 8 alle 12,30; martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17; sabato 24 settembre e domenica 25 settembre dalle 8 alle 14.

Uffici decentrati di Sant’Alberto (via Cavedone n. 37), Piangipane (piazza XXII Giugno n. 6), Roncalceci (via Sauro Babini n. 184), Castiglione (via V. Veneto n. 21), Marina di Ravenna (Largo Magnavacchi n. 5): da lunedì 19 settembre a venerdì 23 settembre dalle 8 alle 13; sabato 24 settembre e domenica 25 settembre dalle 8 alle 14.

Uffici decentrati di Mezzano (piazza Repubblica n. 10), San Pietro in Vincoli (via Pistocchi n.41/a): da lunedì 19 settembre a venerdì 23 settembre dalle 8 alle 13; sabato 24 settembre dalle 8 alle 14; domenica 25 settembre dalle 8 alle 20.