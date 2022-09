Fratelli d’Italia primo partito con la brisighellese Marta Farolfi eletta al senato

Si sono chiusi alle 23 i seggi per le Elezioni per il rinnovo del Parlamento Italiano (Camera dei deputati e Senato della Repubblica). Affluenza in netto calo rispetto alle elezioni del 2018.

Trionfo per la coalizione di centrodestra, tra 43,3% e 42,2% nelle proiezioni e al momento (ore 3) attorno al 43% nei dati reali. Centrosinistra tra 26,4% e 25,4%.

A livello nazionale Fratelli d’Italia nettamente primo partito nelle proiezioni sul senato (25,4% per Opinio Italia – Rai, 26,1% per Swg – La7). PD secondo ma sotto al 20% (19,3% per Opinio Italia – Rai, 18,7% per Swg – La7), seguito dal M5S (15,9-16%). Nel centrodestra Lega sotto al 10%, attorno all’8,8% per entrambe le proiezioni, tallonata da Forza Italia (7,9-8,2%). Terzo polo di Azione e Italia Viva appena sotto all’8% sia per Opinio Italia che per Swg.

Sempre al senato il centrodestra vince nel collegio Ravenna-Ferrara, dove, con 667 sezioni scrutinate su 807, Alberto Balboni (42,71%) ha un vantaggio netto sulla faentina Manuela Rontini (34,24%).

Sicura dell’elezione la brisighellese Marta Farolfi, che vince il collegio di Rimini (41,71% contro il 33,62% della candidata di centrosinistra con 573 sezioni su 715 scrutinate).

E’ invece testa a testa nel collegio di Ravenna alla camera, dove (alle ore 3), con 149 sezioni scrutinate su 401, Alice Buonguerrieri (centrodestra), conduce con il 37,80% sulla presidentessa del Consiglio comunale di Ravenna, Ouidad Bakkali, che insegue al 37,51%.