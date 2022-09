Eletti per la Camera Alice Buonguerrieri e per il Senato Alberto Balboni e Marta Farolfi

La vittoria netta di Fratelli d’Italia alle elezioni 2022 cambia la geografia politica anche nel Ravennate, dove il partito di Giorgia Meloni si attesta (dati Camera) a 48.737 voti, pari al 24,06 per cento. Sulla tornata elettorale pesa ancora una volta l’astensionismo: il dato si ferma al 72 per cento, contro il 79,22 della tornata precedente.

Camera: per una manciata di voti, Alice Buonguerrieri di FdI (nel complesso la candidata ha ottenuto 75.596 voti, di cui al solo candidato 1636, cioè il 37,32 per cento) sale a Montecitorio Nella corsa esce sconfitta Ouidad Bakkali, Pd, che ha ottenuto 75.547 voti (al solo candidato 2.176) pari al 37,30 per cento. Il Partito Democratico si conferma comunque primo partito in provincia con 60.591 voti, pari al 29,91 per cento.

Bene anche Marta Rossi per il Movimento 5 Stelle che riprende vigore (19.148; 9,45 per cento) e Chiara Francesconi (Azione, in coalizione con Italia Viva) con 17.666 voti; 8,72 per cento. Il Terzo Polo, che vede uniti Calenda e Renzi, si ritaglia dunque uno spazio anche nella politica cittadina. A livello nazionale Calenda non ha però mostrato soddisfazione, non avendo raggiunto il 10% auspicato.

Per quanto riguarda il Senato, stesse indicazioni da parte delle urne: per il centrodestra è Alberto Balboni, Fratelli d’Italia, (42,09 per cento) ad essere eletto, Manuela Rontini, Pd, (34,67 per cento) ha dovuto cedere il passo. A Palazzo Madama per Fratelli d’Italia andrà anche Marta Farolfi, attuale vicesindaco di Brisighella. Anastasia Ruggeri (M5S) arriva all’ 8,87 per cento); Sylvia Kranz (Azione, in coalizione con Italia Viva, raggiunge il 7,66 per cento).

Più in generale si stanno calcolando i “ripescaggi” nel plurinominale.