La presidentessa del Consiglio comunale di Ravenna era stata battuta per 49 voi nel collegio uninominale

È terminato solo nella serata di ieri, lunedì 26 settembre, lo spoglio dei voti espressi dai cittadini per il rinnovo del Parlamento Italiano. Sono così diventati ufficiali anche i seggi alla Camera e al Senato assegnati con criteri proporzionali, dopo quelli già attribuiti nei collegi uninominali, vinti sia alla Camera che al Senato dal centrodestra e da Fratelli d’Italia, rispettivamente con Alice Buonguerrieri e Alberto Balboni.

I seggi plurinominali alla Camera

Tra i nomi ravennati spicca il “ripescaggio” di Ouidad Bakkali (PD), presidentessa del Consiglio comunale di Ravenna, che entra in Parlamento grazie al posizionamento nelle liste del partito nel collegio plurinominale EMILIA-ROMAGNA – P03 (assieme all’ex Sindaco di Rimini Andrea Gnassi) dopo aver perso il collegio uninominale per appena 49 voti.

Nello stesso collegio il centrodestra ottiene quattro deputati: due per FdI, Tommaso Foti (che lascerà il posto a Gianluca Vinci essendo eletto anche nell’uninominale a Piacenza) e Ilenia Lucaselli; uno a testa per Lega e Forza Italia, che vanno rispettivamente a un ferrarese (Davide Bergamini) e una forlivese (Rosaria Tassinari, attuale Assessore al Welfare del Comune).

Un seggio per il M5S, con la ravennate Marta Rossi che risulta essere la prima delle escluse, ma potrebbe rientrare in gioco se Federico Cafiero de Raho, eletto anche in Calabria, scegliesse il seggio calabrese.

C’è un altro ravennate, però, che conquista il posto alla Camera: è Giovanni Paglia, già deputato per Sel dal 2013 al 2018, che torna in Parlamento grazie al collegio plurinominale di Bologna e a un seggio lasciato libero da Aboubakar Soumahoro, eletto anche in Puglia.

I seggi plurinominali al Senato

Al Senato nel collegio plurinominale EMILIA-ROMAGNA – P02 tre gli eletti nel centrodestra. Per FdI i primi due nomi in lista sono quelli di Alberto Balboni e della vicesindaca di Brisighella, Marta Farolfi, già eletti però negli uninominali di Ravenna-Ferrara e Rimini. Entreranno quindi i due nomi successivi, ovvero all’emiliano Marco Lisei e alla riminese Domenica Spinelli. Un seggio per la Lega, conquistato dalla ex candidata alla presidenza della Regione, Lucia Borgonzoni.

Due i seggi conquistati dal PD: sono Daniele Manca e Sandra Zampa, entrambi emiliani. Per il M5S, infine, seggio confermato per il senatore riminese Marco Croatti.