Dopo le dimissioni di Ouidad Bakkali, eletta alla Camera dei Deputati, nella seduta di martedì 18 ottobre si rinnoveranno le cariche di presidente e vicepresidente

Si riunisce oggi, martedì 18 ottobre, alle ore 15, il Consiglio comunale di Ravenna, visibile anche sulla pagina facebook Comune e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc.

A inizio seduta si procederà con l’elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio comunale dopo le dimissioni dall’incarico della consigliera Ouidad Bakkali.

Successivamente sarà data risposta ai seguenti question time: “Manifestazione prestigiosa all’Alighieri in onore della poesia disertata dall’Amministrazione comunale” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Spettacolo indecoroso in via Cavour” a cura di Renato Esposito, vice capogruppo Fratelli d’Italia; “Ravenna utilizzi i vantaggi legati al rigassificatore”, presentato da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco.

Seguirà la trattazione delle seguenti interrogazioni: “Implementare gli attraversamenti ciclopedonali per una migliore sicurezza delle ciclabili” presentata da Luca Cortesi (Ravenna Coraggiosa); “Cà Aie” presentata da Maria Gloria Natali (Pd); “Progettualità e interventi per la valorizzazione del Museo Natura di Sant’ Alberto” presentata da Stefania Beccari (Pd); “Start Romagna proteste dipendenti e carenza cronica personale” presentata da Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia); “Via Carraia Vangaticcio, dimenticata da tutti” presentata da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Ristrutturazione dell’abitazione ubicata in via F.lli Cervi al civico 26 a Mezzano da destinare a percorsi di autonomia per persone con disabilità” presentata da Maria Gloria Natali (Pd).

Successivamente saranno discusse e votate le seguenti proposte di deliberazione presentate dall’assessora Federica Del Conte: “Assenso alla variante urbanistica connessa al Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) per l’approvazione del progetto di intervento per piattaforma polifunzionale Hera per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e piattaforma biorecupero Eni rewind per il recupero di rifiuti non pericolosi, in Ravenna, via Canale Magni”; “Snam Fsru Italia s.r.l. emergenza gas – ‘Fsru Ravenna e collegamento alla rete nazionale gasdotti’: intervento strategico di pubblica utilità, indifferibile e urgente, finalizzato all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale. Valutazione in merito alla variante agli strumenti urbanistici vigenti (Psc – Rue) e all’elaborato Poc 13 ‘Ricognizione vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità’ del Poc, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio del rigassificatore e delle opere connesse con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”.