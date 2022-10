L’elenco dei punti all’ordine del giorno è disponibile sul sito www.labassaromagna.it

È convocato per mercoledì 26 ottobre alle 20.30 il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. La seduta si terrà nella sala del Consiglio del Comune di Lugo, ma a porte chiuse; il pubblico potrà comunque assistere ai lavori collegandosi in streaming, seguendo le istruzioni disponibili sul sito www.labassaromagna.it.

Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione della convenzione tra l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il Comune di Argenta per la riserva di quattro posti al micronido «Matisse» di Longastrino; l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il periodo 2022-2023; l’acquisizione delle quote di proprietà della porzione di un immobile destinato a sede del centro per l’impiego di Lugo, cedute gratuitamente da parte dei Comuni dell’Unione, in attuazione del piano ministeriale di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.

L’elenco dei punti all’ordine del giorno è disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, www.labassaromagna.it, nella sezione Unione dei Comuni – Governo del territorio – Consiglio.