Bocciata dal consiglio comunale di Lugo la proposta di creare uno “sportello antitruffa” al servizio in particolare delle persone anziane per supportarli e non farli sentire inadeguati

La mozione con la quale il gruppo consigliare “Per la buona politica” aveva proposto la creazione di uno sportello antitruffa a supporto in particolare delle persone anziane raggirate risale al giugno scorso. “E’ stata scritta – ricorda la capogruppo in seno al consiglio comunale di Lugo, Roberta Bravi – in seguito ad episodi di raggiro a danni di nostri anziani. Anche nei giorni scorsi – siamo ormai a novembre – si sono verificati altri episodi di truffa proprio nel nostro territorio comunale. Il problema continua ad essere molto attuale anche nel nostro territorio”

Il no della maggioranza

Il progetto però non è stato accolto e la mozione bocciata dalla maggioranza. “I consiglieri di maggioranza ritengono più opportuno valutare una proposta di progetto, seppur di indiscutibile rilievo sociale, solo ed esclusivamente in base al simbolo politico di cui porta la firma e non per il merito dei contenuti e degli obiettivi che andrebbe a perseguire per la città – sottolinea la Presidente del gruppo “Per la Buona Politica”, Grazia Massarenti.

Il progetto fra Prefettura e Centro sociale Cà Vecchia

“Nello specifico – spiega Massarenti – dopo aver evidenziato la necessità di un Protocollo d’Intesa con la Prefettura di Ravenna in ambito di microcriminalità, si chiedeva l’attivazione di uno Sportello Antitruffa presso un Centro Sociale locale, al fine di fornire adeguata assistenza alle vittime di questi reati nell’affrontare i disagi economici e psicologici, e le procedure burocratiche, conseguenti a queste esperienze, viste le forti ripercussioni che tali fenomeni possono scatenare nei malcapitati. Nonostante la disponibilità apertamente manifestata dal Centro Sociale Ca’ Vecchia a farsi carico della realizzazione del progetto, la maggioranza non ha ritenuto tale progetto meritevole di considerazione, neppure per quegli approfondimenti che avrebbero potuto chiarire gli eventuali dubbi sulla fattibilità. Il motivo: portava la firma di un unico gruppo consiliare, il nostro. Risultato: ennesima mozione del nostro movimento opportunamente respinta”.

La valenza “sociale” del progetto per evitare la non-denuncia. “Invorniti”? No, anzi

“La funzione dello sportello e di assicurare solidarietà sociale alle vittime di truffa, facendoli sentire coinvolti, accolti e compresi, al fine di farli uscire dal “guscio” e di portarli ad aprirsi in modo che poi rilascino l’effettiva denuncia, presso gli uffici dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competenti – spiega la capogruppo Bravi. “Purtoppo il problema della non denuncia è più reale di quanto si pensi. L’anziano spesso si vergogna di dire di essere stato vittima di raggiro, non lo dice ai figli o ai nipoti e non si rivolge alle forze dell’ordine. Questo problema è molto serio, prima di tutto sotto l’aspetto psicologico perché molti anziani poi si portano dietro per molto tempo questo senso di “inutilità”. Si sentono come se non fossero più capaci di riconoscere un malintenzionato e quindi ormai “rimbambiti”, vecchi, “invorniti” – come diremmo da queste parti. Messaggio sbagliatissimo, soprattutto perché anche i giovani finiscono vittime di truffatori – anche se in parte minoritaria. Messaggio sbagliatissimo perché l’anziano che purtroppo resta vittima di un raggiro non è certamente “invornito”, al contrario è una persona in buona fede che non si è chiusa con pregiudizio nei confronti del prossimo”.

Altre esperienze in Regione

In realtà, altri comuni, anche molto più grandi di Lugo, si sono già mossi in questo senso. “Il PD – sottolinea la capogruppo Bravi – ci dice che se fossimo un piccolo paesino senza servizi allora lo sportello presso il centro sociale avrebbe un senso mentre in una realtà sviluppata e articolata come la nostra non ha motivo di esistere. La stessa città di Reggio Emilia, che conta 170 mila abitanti, li ha attivati, e non è certamente un piccolo comune”.