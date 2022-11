Candidature entro il 28 gennaio

Le candidature non sono ancora definite (potranno essere presentate entro il 28 gennaio), ma si inizia già ad ipotizzare quali saranno le alleanze che porteranno alle primarie del 19 febbraio: la corsa a segretario del Pd potrebbe vedere il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini (il quale ha annunciato la propria candidatura ieri, domenica 20 novembre, parlando nel circolo di Campogalliano), battersi proprio contro la sua ex vice: Elly Schlein.

Come riporta la stampa nazionale, sono già molti i consensi raccolti da Bonaccini tra sindaci e governatori, ma sulla bilancia peserebbe in maniera non indifferente il possibile schieramento dalla parte di Schlein di alcune personalità come Dario Franceschini (Area Dem); ma potrebbero decidere di stare dalla parte della ex vice presidente E-R anche Andrea Orlando, Peppe Provenzano e Nicola Zingaretti, oltre alle sardine di Santori.