Momento di incontro diretto dei cittadini e scambio di auguri coi consiglieri

La tradizionale cena natalizia di Lista per Ravenna, momento di incontro diretto dei cittadini e scambio di auguri coi consiglieri di Lista per Ravenna-Polo civico popolare eletti in consiglio comunale e nei 10 consigli territoriali, avrà luogo il 2 dicembre prossimo, alle ore 19.30, presso il noto ristorante di cucina romagnola “Da Stagnì” di Porto Fuori, in via don Primo Mazzolari 12, dotato di un ampio parcheggio disponibile e riservato per l’intera serata ai partecipanti.

Il menù sarà composto da un antipasto con salumi, formaggi e piadina, tagliatelle al ragù, lasagne al forno, grigliata di carne con castrato, arista al forno, straccetti di pollo, verdure gratinate, patate al forno, vino ed acqua. Il contributo richiesto ai partecipanti, da versare al momento sul posto, è di 23 euro. Per maggiori informazioni e prenotazioni (non impegnative), ci si può rivolgere in orario di ufficio al numero 0544-482225, da ogni lunedì a venerdì, oppure al capogruppo in consiglio comunale Alvaro Ancisi, o al vicepresidente del Consiglio territoriale di Ravenna Sud Gianfranco Spadoni, o a qualsiasi altro consigliere territoriale o esponente di Lista per Ravenna che si conosca. La cittadinanza è invitata.