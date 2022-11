elenco dei punti all’ordine del giorno è disponibile sul sito www.labassaromagna.it

È convocato per mercoledì 30 novembre alle 20.30 il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. La seduta si terrà nella sala del Consiglio del Comune di Lugo, ma a porte chiuse; il pubblico potrà comunque assistere ai lavori collegandosi al canale YouTube dell’Unione, dove sarà trasmessa la diretta streaming.

Tra i punti all’ordine del giorno, la presentazione del progetto di innovazione tecnologica «Bassa Romagna Smart», l’estensione al Comune di Sant’Agata sul Santerno della convenzione per il conferimento all’Ucbr delle funzioni relative alle politiche abitative, l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il 2022-2023 e l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024; andrà ai voti inoltre l’approvazione dell’acquisizione da parte dell’Unione di un immobile contiguo all’attuale centro per l’impiego di Lugo, in attuazione al piano di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.

L’elenco dei punti all’ordine del giorno è disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, www.labassaromagna.it, nella sezione Unione dei Comuni – Governo del territorio – Consiglio.