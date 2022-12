L’elenco dei punti all’ordine del giorno è disponibile sul sito www.labassaromagna.it

È convocato per mercoledì 21 novembre alle 20.30 il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. La seduta si terrà nella sala del Consiglio del Comune di Lugo, a porte chiuse; il pubblico potrà comunque assistere ai lavori collegandosi al canale YouTube dell’Unione, dove sarà trasmessa la diretta streaming.

Tra i punti all’ordine del giorno, la ratifica della delibera di giunta sulle variazioni di bilancio 2022-2024, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dall’unione dei Comuni della Bassa Romagna, l’approvazione della convenzione per la costruzione dell’ufficio associato per la prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti del territorio delle province della Romagna, l’approvazione delle convenzioni tra l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il comune di Russi per la gestione associata delle funzioni relative al servizio personale e al servizio informatica per il periodo 2022-2025; infine, l’approvazione dello schema di convenzione tra Acer, Comuni dell’Unione della Bassa Romagna e Unione per l’affidamento in concessione all’Azienda casa Emilia-Romagna per la gestione dell’edilizia residenziale sociale nel periodo 2023-2031.

L’elenco dei punti all’ordine del giorno è disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, www.labassaromagna.it, nella sezione Unione dei Comuni – Governo del territorio – Consiglio.