La cittadinanza potrà seguire sul canale You Tube del Comune di Lugo

Giovedì 29 dicembre, alle 20 nella sala Consiliare della Rocca, si riunisce il Consiglio Comunale per l’ultima seduta del 2022. All’ordine del giorno l’approvazione di sei delibere tra cui lo schema di convenzione tra ACER Ravenna, Comuni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Unione per l’affidamento in concessione a ACER Ravenna del servizio di gestione dell’edilizia residenziale sociale nel periodo gennaio 2023- 31 dicembre 2031; all’ordine del giorno anche la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Lugo e altre delibere di natura contabile (si possono leggere per esteso nell’ordine del giorno allegato).

Dopo le eventuali comunicazioni il Consiglio esaminerà le interpellanze e le interrogazioni.

La cittadinanza potrà seguire sul canale You Tube del Comune di Lugo.