Ad oggi più di 200 adesioni

Sono state più di duecento le adesioni fino ad ora (19 gennaio) al comitato per Stefano Bonaccini Segretario del PD in tutta la Provincia di Ravenna. Amministratori, segretari, iscritti e militanti del partito democratico insieme a semplici simpatizzanti che sostengono e stanno lavorando con convinzione alla candidatura e alla elezione del Presidente della Regione Emilia-Romagna alla guida di un nuovo Partito Democratico. “Abbiamo potuto apprezzare e conoscere Bonaccini in questi anni, sia come dirigente PD che come amministratore, e in entrambi i casi si è dimostrata una persona capace e in grado di unire le diverse anime del centro-sinistra. Per questo crediamo sia la persona più autorevole per definire e rappresentare in maniera competente le proposte politiche e programmatiche di un rigenerato e rinnovato Partito Democratico” ha dichiarato Lorenzo Margotti rappresentate del Comitato Bonaccini del capoluogo ravennate “noi, come Stefano Bonaccini e tanti amministratori che lo sostengono, crediamo in un Partito che debba porre la questione morale in cima alle priorità, coinvolgendo anche le nuove generazioni, troppe poche volte coinvolte nelle scelte del partito, mettendo al centro delle proprie priorità temi fondamentali come il lavoro, i diritti , la lotta alle diseguaglianze sociali, la transizione energetica. Per noi la sanità pubblica e la scuola sono temi fondamentali sui quali costruire una forte identità popolare e riformista. Su queste questioni servono risposte concrete e immediate, senza alcuna demagogia e populismo. Inoltre dobbiamo essere capaci di dare risposte alla grande crisi del nostro sistema sociale e attuare politiche in grado di affrontare il momento di emergenza del sistema sanitario nazionale, in grande difficoltà dopo l’emergenza Covid. Siamo in un periodo storico difficile e questo paese ha bisogno di una forza democratica forte, coraggiosa e concreta, in grado di affrontare queste sfide. Inoltre a nostro avviso, in questi ultimi anni, è mancata dentro al PD la creazione del basso di una nuova classe dirigente competente, formata dentro e fuori l’amministrazione pubblica, e questo ha indebolito in primis le proposte rendendole poco credibili e innovative”. Bonaccini sarà a Ravenna il 1 febbraio presso il Circolo PD di Piangipane dalle ore 20.00 per una cena di autofinanziamento, per prenotazioni contattare Patrizia 3358273548

Riportiamo di seguito alcune delle adesioni pervenute:

Lorenzo Margotti Federica Bosi Elisa Vardigli Nicolò Benedetti Andrea Corsini Michele de Pascale Massimo Isola Valentina Palli Massimo Medri Della Godenza Luca Daniele Bassi Riccardo Graziani Paola Pula Stefano Briccolani Giorgio Sagrini Federica Malavolti Gianni Bessi Manuela Rontini Alberto Pagani Stefano Collina Casamento Fabrizio Tarozzi Luciano Taroni Massimo Roi Maurizio Rossato Gianmarco Mirko Boschetti Zani Mauro Paolo Valenti Andrea Dalmonte Andrea Leoni Igor Bombardi Samuele Bosi Giovanni Brandolini GianMarco Buzzi Massimo Cameliani Cinzia Valbonesi Giacomo Costantini Cristina Mascioli Sara D’Attorre Federica Del Conte Deni Di Martino Pietro Ercolessi Guido Fabbri Fabiola Gardelli Fabrizio Fusconi Giampiero Rossi Gloria Natali Cristina Gottarelli Emilia Iaccarino Marco Farinatti Miro Fontana Marco Montanari Federica Moschini Silvia Quattrini Renald Haxhibeku Valeriano Savoia Vidmer Mercatali Edoardo Visani Carolina Ghiselli Stefano Sangiorgi Elisa Fiori Mara Taroni Salvatore Cacciatore Chiara Maretti Daniela Cicognani Federico Pagani Domenico Sangiorgi Gianluigi Olivucci Riccardo Plazzi Andrea Pellegrini Luca Fiorentini Leoni Aleanna Foschi Sara Sintoni Loretta Rossi Simona Marchetti Nicola Vernocchi Athos Battaglia Marcella Marucci Cesare Gardelli Fabiola Manzi Bianca Maria Brunelli Michela Mazzolani Enrico Gianni Grandu De Luca Samuele Petrucci Patrizia Luca Coffari Roberto Zoffoli Lucchi Roberto Enrico De Lorenzi Annalisa Santini Mauro Conficoni Daniela Rampini Bruno Furini Mattia Missiroli Morena Parrucci Teresa Tondi Marco Aurelio Brandolini Renzo Dell’Amore Bambi Daniele Meluzzi Daniele Morini Silvano Pirazzini Ivo Ponzi Katia Ricci Maccarini Ester Giuseppe Verità Campri Antonio Guerra Alberto Guerra Augusto Facchini Anna Cavina Fausto Calderara Gianfranco Clo’ Raffaele Iannarella Jessica Babini Giuliano Bertozzi Marco Facchini Adriana Massari Roberto Taroni Giuseppe Neri Claudio Montanari Maurizio Pasi Giuliano Poli Giovanni Peppi Ornella Ricci Iamino Beatrice Tani Ermanno Vignoli Patrizia Ricci Franco Bravi Luigi Ghetti Alberto Poggiali Igino Melandri Giacomo Isabella Valenti Elia Menghi Darva Verità Pietro Vardigli Laura Lanconelli Luca Graziani Rina Savioli Marco Savioli Lisa Masetti Giulio Tassinari Licia Martini Niccolò Bosi Giulia Bassani Simona Sangiorgi Carlo Baseggio Giovanni Malpezzi Andrea Fortini Maria Luisa Martinez Francesco Deggiovanni Andrea Fabbri Nadia Menichetti Sergio Silvagni Agata Manfredi Luigi Bettoli Corrado Falconi Luciano Biolchini Milena Barzaglia Maico Bosi Emanuele Tanesini simona ballardini giovanni baldini Ilari Mohamud Giama

Lugo

Si è costituito a Lugo il comitato per la candidatura a segretario di Stefano Bonaccini, durante il primo incontro ha visto la partecipazione di diversi militanti e simpatizzanti del Partito Democratico di Lugo.

Durante la serata si è discusso delle linee programmatiche della candidatura di Bonaccini oltre che delle ragioni della sua scelta come candidato da sostenere all’interno della competizione congressuale, fase che rappresenta un punto di svolta cruciale per il futuro del Partito Democratico e per la costruzione di una reale alternativa al governo delle destre guidato da Giorgia Meloni.

Bonaccini rappresenta la migliore opportunità per costruire un Partito capace di ricostruire un dialogo con i tanti italiani che hanno disertato le urne alle scorse elezioni politiche: costruendo una proposta politica moderna radicata sui temi del lavoro, dei diritti, dell’uguaglianza e dell’ambiente e capace di raccogliere collaborazione, capacità e esperienza dimostrata in questi anni di governo regionale.

Durante la serata è stato eletto come portavoce e referente del comitato lughese Fabrizio Casamento coadiuvato da Luciano Tarozzi che, meritevolmente, ha grazie al manifesto politico lanciato diverse settimane fa coordinato e lanciato la fase di costruzione del comitato.

‘’I partecipanti hanno rimarcato la volontà di contribuire alla definizione del programma a sostengo della candidatura di Stefano Bonaccini, -Dichiara il coordinatore Fabrizio Casamento – in un quadro valoriale definito, quello dell’incontro del cattolicesimo solidale con il socialismo riformista. L’azione politica che occorre avviare, per affrontare la drammatica fase sociale del Paese, dovrà avere quale obiettivo principale la rappresentanza e la tutela degli interessi, dei ceti popolari e medi; una crescente attenzione ai diritti sociali, da confermare ed estendere, anche attraverso lo Stato, chiamato a svolgere una nuova funzione di programmazione economica e di intervento diretto nell’economia.’’

“Sostengo Bonaccini” dichiara l’assessore Luciano Tarozzi uno dei promotori del comitato “perché il PD deve mettere al centro la persona come obiettivo e come attore dello sviluppo, tramite il lavoro, la cui la dignità deve essere tutelata, insieme all’obiettivo della piena occupazione e deve sostenere il valore non solo economico ma umano e sociale della Piccola e Media Impresa. Il PD deve impegnarsi a recuperare gli ideali di ispirazione laica, cattolica e socialista che hanno fatto grande l’Italia; non credo si possa pensare al futuro del nostro Paese senza assolvere a questi impegno”.

Il comitato è aperto a tutti coloro vogliano aderire alla campagna congressuale o siano semplicemente interessati ad approfondire le proposte di Stefano Bonaccini per la segreteria del PD.

Alfonsine

Dopo l’insediamento del comitato a Lugo coordinato da Fabrizio Casamento, è stato costituito anche ad Alfonsine il comitato comunale (referente Alberto Pagani) a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini a segretario nazione del Partito democratico.

Elisa Vardigli componente dell’assemblea nazionale del Pd e vicesindaca del Comune di Alfonsine, tra i primi firmatari del documento sottoscritto dagli amministratori a sostegno della candidatura, definisce infatti Stefano Bonaccini come “Una figura forte e trasversale che ha tutte le caratteristiche utili e necessarie a far uscire la nostra comunità politica dalla difficile fase nella quale ci troviamo, ormai da troppo tempo”.

Al comitato stanno aderendo persone sia iscritte che non al partito, le quali rappresentano lati differenti e coesistenti della società: dalla scuola ai servizi di welfare, dal mondo economico e della ristorazione alla sicurezza.

Il referente del gruppo alfonsinese, Alberto Pagani, vede la possibilità di “ricostruzione di un partito capace di rappresentare un’alternativa solida, seria ed autorevole al Governo Meloni”. Pagani afferma poi che: “Con le primarie la comunità degli elettori e degli iscritti del Pd è chiamata a decidere chi debba essere il segretario del partito e quale sarà il nuovo gruppo dirigente ed il progetto politico. Nel rispetto di tutte le candidature sono convinto che Stefano Bonaccini sia la scelta migliore, per le sue caratteristiche di concretezza, conoscenza del partito e della politica, e di leadership. Abbiamo bisogno di un segretario autorevole e credibile coi piedi per terra, capace di motivare, organizzare e di parlare con la gente, di farsi capire da tutti”.

Elisa Vardigli si dice positiva, nonostante le difficoltà per la ripartenza, in quanto vede in Bonaccini la personalità giusta per dare alla comunità ciò di cui ha bisogno: “punti di riferimento solidi e di un leader nazionale forte e capace di tenere insieme il valore eterogeneo che il Pd ha l’ambizione di trattenere. Vogliamo tornare a sentirci parte di una vera comunità, lo dobbiamo all’impegno dei nostri volontari e agli elettori di centro sinistra. Stefano saprà guidarci in questa nuova strada, insieme”.