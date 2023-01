“Intendiamo impegnarci sempre di più in progetti concreti e funzionali al miglioramento della nostra città e restare fuori dalle discussioni puramente Politiche”

Sabato 21 gennaio è stato presentato alla stampa il nuovo Gruppo consigliare “Progetto Civico Faentino” (slogan: “Lontano dalla politica, vicino alla città”) nato dalla fusione delle due liste civiche: Insieme per cambiare e Per Faenza, già rappresentate in Consiglio Comunale dai Consiglieri Paolo Cavina, Massimiliano Penazzi e Massimo Zoli, che proseguiranno il loro percorso consiliare uniti all’interno del nuovo gruppo.

I tre consiglieri hanno deciso di fondare una nuova lista per “mettere un punto sul passato e guardare uniti al futuro della nostra città”. La nuova lista propone uno sguardo Civico sulla Politica Faentina cercando di “focalizzare sempre di più il proprio impegno sui progetti e sulle necessità del nostro territorio”.

Massimo Zoli di Per Faenza sarà il Capogruppo del neonato gruppo consiliare e insieme a Paolo Cavina, ex Capogruppo di Insieme per Cambiare e Massimiliano Penazzi, vicepresidente del Consiglio Comunale rappresenteranno la nuova lista in Consiglio, nelle relative Commissioni tematiche e al Consiglio dell’Unione.

Il nuovo gruppo nasce con l’intento di “proseguire uniti il percorso iniziato nel settembre 2020 con l’insediamento delle due liste nel nuovo Consiglio Comunale, rafforzando l’anima Civica del progetto” scrivono Massimo Zoli, Paolo Cavina e Massimiliano Penazzi in una nota alla stampa.

“Intendiamo impegnarci sempre di più – continua la nota – in progetti concreti e funzionali al miglioramento della nostra città e restare fuori dalle discussioni puramente Politiche, alle quali spesso si dedica troppo tempo che potrebbe essere impiegato in maniera maggiormente produttiva per la nostra città”.

“Vorremmo dedicarci a temi come il rilancio economico di Faenza, del nostro Centro Storico, all’agricoltura e al miglioramento della nostra sanità locale, al pessimo stato delle nostre strade, alla sicurezza dei cittadini di Faenza, allo sport e all’associazionismo Faentino, valuteremo idee e continueremo a votarle giudicandone la qualità e non chi le ha proposte – sottolineano Massimo Zoli, Paolo Cavina e Massimiliano Penazzi -. Nel nostro progetto saranno al centro i giovani e cercheremo di aiutarli, affrontando tra le varie tematiche quelle del grande passaggio scuola-lavoro, tema a noi molto caro, oltre a coinvolgerli e appassionarli sempre più alle tematiche civiche della città a loro più vicine. Vorremmo continuare ad essere una forza in Consiglio Comunale fuori dai giochi della Politica ma disponibile a supportare idee e progetti utili per la nostra città, qualsiasi colore portino in grembo”.