Il comitato provinciale e della bassa Romagna, in una nota del comitato “Parte da noi-Bassa Romagna”, hanno annunciato la presenza di Elly Schlein, candidata alla segreteria del Partito democratico, all’assemblea pubblica in programma nella giornata di domani, domenica 29 gennaio, al Centro civico-Casa del popolo di Voltana, alle 20.30.

In merito alla presenza della politica al congresso in calendario nella giornata di domani, domenica 29 gennaio, nella frazione lughese, nella nota si sono espressi gli esponenti dei comitati con le seguenti parole: “Si tratta di un passaggio importante per il nostro territorio e per questo percorso costituente verso un nuovo PD. Sarà un momento di confronto e di ascolto insieme alla candidata Elly Schlein, a pochi giorni dall’inizio della votazione nei circoli, fra gli iscritti”, conclude la nota del comitato “Parte da noi-Bassa Romagna”.