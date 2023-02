Martedì 31 gennaio alle 15.30 la seduta

Domani, martedì 31 gennaio, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc.

A inizio seduta verrà data risposta ai seguenti question time: “Disagi uffici comunali decentrati area Piangipane”, presentato dal consigliere Renato Esposito (Fratelli d’Italia); Salvaguardiamo la vitalità del Borgo San Rocco”, presentato dalla consigliera Maria Cristina Gottarelli (Pd); “Vie Gioberti e Leopardi come una tangenziale. Se non è una zona 30 questa…”, presentato dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

Seguirà ”Informativa in merito alla concessione di contributi straordinari ai sensi dell’art. 15, comma 5, del regolamento per la concessione di contributi nel secondo semestre 2022” e la “Comunicazione delibere di giunta ex art. 175, c. 5 ter, del tuel e art. 11, comma 2, regolamento di contabilità. 2° semestre 2022”, entrambe presentate dall’assessora Livia Molducci.

Si passerà poi alle interrogazioni: “Mercato coperto di Ravenna: ottimo il restyling di un pezzo di storia della città, ma togliamo quel brutto tubo esterno!”, “Mezzi piccoli ed elettrici nel centro storico per un trasporto maggiormente funzionale e meno inquinante”, entrambe presentate dal consigliere Daniele Perini (Lista de Pascale); “Manca a Ravenna una piscina per i tuffi. Può completare l’offerta natatoria della città”, “Urgenti rotonde della Dismano a San Zaccaria e della Molinazzo a Savarna”, presentate dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Parco marittimo – briefing sui lavori”, presentata dal consigliere Renald Haxibeku (Pd); “Maltempo del 22 novembre nel litorale ravennate”, presentata dalla consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna).

Successivamente verrà discussa e votata la proposta di deliberazione: “Valutazione in merito alla variante all’elaborato Poc 13 ’Ricognizione vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità’” del Poc ai sensi dell’art. 2-bis della l.r. 10/1993, per realizzazione di linea elettrica di connessione dell’impianto fotovoltaico da realizzarsi in località Fornace Zarattini in via Sirotti e contestuale potenziamento della rete elettrica a 15 kv esistente in località Fornace Zarattini con realizzazione di nuovo elettrodotto interrato”, presentata dall’assessora ai lavori pubblici Federica Del Conte”.

Infine verranno discussi i seguenti ordini del giorno: “Disturbi alimentari”, presentato dal consigliere Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle); “Ferma condanna dei vandali no vax”, presentato dal consigliere Daniele Perini (Lista de Pascale); “Lavori in via Mattei e problemi di viabilità”, presentato dai consiglieri Davide Buonocore e Daniele Perini (Lista de Pascale); “A sostegno della campagna – Voto dove vivo”, presentato dal consigliere Renald Haxibeku (Pd); “Per l’immediato ripristino del fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane nella legge di bilancio 2023”, presentato dal consigliere Luca Cortesi (Ravenna Coraggiosa).