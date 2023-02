A Ravenna renderà omaggio alla lapide di Benigno Zaccagnini e a quella di Arrigo Boldrini, il comandante partigiano “Bulow”

Giornata romagnola per Gianni Cuperlo. Nel suo giro per l’Italia che lo sta portando in tutte le regioni, da nord a sud, il candidato alla segreteria nazionale del Pd torna in Emilia-Romagna e, arriva a Forlì nel primo pomeriggio di lunedì 6 febbraio per un mini tour che toccherà anche Ravenna e Cesena.

Alle 14.30 Cuperlo è atteso nella sede della Federazione provinciale del Pd di Forlì in viale G. Matteotti 21/b per un incontro con il comitato forlivese che sostiene Promessa democratica, la mozione del candidato. A seguire un punto stampa con i giornalisti nel quale sarà possibile commentare anche i primissimi esiti dei congressi di circolo.

Alle 16 Cuperlo si sposta a Ravenna dove ha in programma di rendere omaggio a due grandi ravennati, protagonisti della storia e della politica in Italia. Prima alla lapide di Benigno Zaccagnini posta sulla facciata della sua casa in via di Roma e poi alla lapide di Arrigo Boldrini, il comandante partigiano “Bulow”. Con queste visite Cuperlo intende, senza retorica, ricordare il senso più profondo del partito di cui fa parte e che si sta preparando al congresso, quello dell’incontro fra culture politiche che hanno determinato la storia dell’Italia repubblicana. Alle 16.30 Cuperlo sarà in viale delle Lirica per incontrare sostenitori e stampa per presentare le linee della sua mozione congressuale.