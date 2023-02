I seggi della provincia di Ravenna dove votare chi, fra Elly Schlein e Stefano Bonaccini, sarà il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico

Oggi, domenica 26 febbraio, dalle 8 alle 20, si vota per l’elezione del segretario nazionale del Partito Democratico e si potrà scegliere fra Elly Schlein e Stefano Bonaccini.

85 le sedi sul territorio provinciale dove si potrà votare per le primarie.

Possono votare tutti i cittadini e le cittadine italiani; per farlo devono essere in possesso di un documento che ne attesti l’identità e la residenza, devono dichiarare di essere elettori del Partito Democratico e versare almeno 2 euro.

Possono votare presso i gazebo sul territorio anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede. Queste categorie devono pre-registrarsi sulla piattaforma inserendo la documentazione richiesta e selezionando il gazebo della zona in cui vive.

Si vota nella sede corrispondente al seggio elettorale.

Per il voto online e all’estero, consulta il sito www.pdravenna.it

Seggi primarie Pd 26 febbraio 2023 – Provincia di Ravenna

ALFONSINE

ALFONSINE 1 – Città Sede PD piazza Gramsci 26

Seggi elettorali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10

ALFONSINE 2 – Longastrino Sala Casa del Popolo piazza del Popolo 2/a

Seggi elettorali n. 12 e 22, 23 di Longastrino Argenta

ALFONSINE 3 – Filo Sede PD via 8 Settembre 2

Seggi elettorali n. 11 e 20, 21 di Filo di Argenta

BAGNACAVALLO

BAGNACAVALLO 1 Centro Sala delle cappuccine Via Vittorio Veneto 1/a

Seggi elettorali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di Boncellino, 11 di Traversara e 19 di Villa Prati

BAGNACAVALLO 2 – Villanova Sala Azzurra, Palazzone Piazza Lieto Pezzi 3

Seggi elettorali n. 12, 13, 14

BAGNACAVALLO 3 – Glorie Centro Civico Via delle Sabbione 4 F

Seggi elettorali n. 15 e 16

BAGNACAVALLO 4 – Rossetta

Fusignano presso Bocciodromo, via Vittorio Veneto 5

Seggi n. 17 e 8 di Fusignano

BAGNACAVALLO 5 – Masiera

Fusignano presso Bocciodromo, via Vittorio Veneto 5

Seggio n. 18

BAGNARA DI ROMAGNA

Sala Sociale piazza IV Novembre 6 (di fianco agli ambulatori)

BRISIGHELLA

BRISIGHELLA 1 – Centro Sala Ambra via Barduzzi

Seggi elettorali n. 11 1, 2, 3, e 9 di Villa Vezzano

BRISIGHELLA 2 – Fognano Loggiato Via Ciani Via Ciani. Si vota dalle ore 8 alle ore 12

Seggi elettorali n. 4 e 5 di Fognano, 6 di San Cassiano, 7 di San Martino in Gattara, 8 di Zattaglia

BRISIGHELLA 3 – Marzeno Circolo ARCI via Moronico 1. Si vota dalle ore 8 alle ore 12

Seggi elettorali n. 10 di Marzeno, 33 e 34 di Borgo Tulliero

CASOLA VALSENIO

Ex CISL Via G. Matteotti 11

CASTEL BOLOGNESE

Negozio via Garavini 12

CERVIA

CERVIA 1 – Centro Sala palazzina comunale piazza 25 Aprile 11

Seggi elettorali n. 1, 2, 6, 7, 8, 9

CERVIA 2 – Milano Marittima Sede PD viale Romagna 17

Seggi elettorali n. 3, 4, 5, 17, 18

CERVIA 3 – Pinarella presso Bar Pinarella via Fienilone 37

Seggi elettorali n. 10, 11, 12, 13, 14 di Pinarella e 15, 16 di Tagliata

CERVIA 4 – Pisignano Centro sociale Via Zavattina 6/D

Seggi elettorali n. 27 e 30 di Pisignano, 26 di Cannuzzo

CERVIA 5 – Villa Inferno Centro Airone via Beneficio II tronco 12

Seggi elettorali n. 28 di Villa Inferno, 29 di Montaletto

CERVIA 6 – Savio Sede Consiglio di Zona via Martiri Focaccia 16

Seggi elettorali n. 23 di Savio Cervia, e 96, 97, 165 di Savio di Ravenna

CERVIA 7 – Malva nord Sede PD via dei Glicini 2

Seggi elettorali n. 19, 20, 21, 22

CERVIA 8 – Castiglione ex scuola materna via Salara

Seggi elettorali n. 3 24 e 25

CONSELICE

CONSELICE 1 – Centro Il Gabbiano Via verdi 6 (entrata ristorante)

Seggi elettorali n. 1, 2, 3, 4, 5

CONSELICE 2 – Lavezzola Camera del lavoro Via Andrea Costa 29

Seggi elettorali n. 7, 8, 9

CONSELICE 3 – San Patrizio ex Bar sopra sede PD via Mameli 12

Seggio elettorali n. 6

COTIGNOLA

COTIGNOLA 1 – Centro Sede PD via Matteotti 79

Seggi elettorali n. 1, 2, 3, 4, 7

COTIGNOLA 2 – Barbiano Sede PD Via Raniero 8

Seggi elettorali n. 5 e 6

FAENZA

FAENZA 1 – Via Pistocchi Sede PD via Pistocchi

Seggi elettorali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 54 e 50, 51, 52 di Errano

FAENZA 2 – Borgo Sede Quartiere Borgo via Saviotti 1

Seggi elettorali n. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

FAENZA 3 – Centro Nord Circolo La Quercia via Ravegnana 29/A

Seggi elettorali n. 13, 14, 15, 16, 17, 23, 35, 36, 37, 38, 53, 55, 56

FAENZA 4 -Centro sud Sede Quartiere Centro sud centro commerciale cappuccini, via Firenze

Seggi elettorali n. 8, 9, 10, 11, 46, 47, 48, 49

FAENZA 5 – Granarolo Sede Quartiere Piazza Manfredi 1

Seggi elettorali n. 44, 45, 57 e 43 di Pieve Cesato

FAENZA 6 – Reda Sede Quartiere, via Birandola 100. Si vota dalle ore 8 alle ore 13. Poi si può votare al seggio di Faenza 2.

Seggi elettorali n. 39, 40, 41, 42

FAENZA 7 – Borgo Tuliero Circolo Arci Marzeno via Moronico 1. Si vota dalle ore 8 alle ore 12.30.Poi si può votare al seggio di Faenza 4.

Seggi elettorali n. 33 e 34

FAENZA 8 – Santa Lucia Sede Circolo ARCI via S. Mamante 69. Si vota dalle ore 15 alle ore 20. Prima si può votare al seggio di Faenza 2.

Seggi elettorali n. 32

FUSIGNANO

Bocciodromo via V. Veneto 5

Seggi elettorali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di Maiano, 7 di San Savino, 18 di Masiera e 8 e 17 di Rossetta. Seggi elettorali n. 8 e 17 di Bagnacavallo

LUGO

LUGO 1 – Lugo Città Sede PD corso Matteotti 25

Seggi elettorali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 36

LUGO 2 – San Potito – Bizzuno Centro Civico via San Potito 11

Seggi elettorali n. 25 e 22

LUGO 3 – San Lorenzo Centro Civico via Primo Maggio 1

Seggi elettorali n. 28 e 27 di Cà di Lugo

LUGO 4 – Santa Maria in Fabriago Centro Civico, via Martiri Fabriago 7. Si vota dalle 8 alle 11, poi si può votare al seggio di San Lorenzo

Seggio elettorale n. 29

LUGO 5 – San Bernardino Centro Civico via Stradone 47

Seggi elettorali n. 34 e 30 di Belricetto

LUGO 6 – Voltana Casa del popolo Via Fiumazzo 651

Seggi elettorali n. 31, 32, 33

LUGO 7 – Giovecca Centro Civico via Ferrara 7

Seggio elettorale n. 35

MASSA LOMBARDA

MASSA LOMBARDA 1 – Centro CLUB 91 Via Borgo Pescatori 1

Seggi elettorali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

MASSA LOMBARDA 2 – Fruges Sede Centro Quartiere via E. Ricci 3

Seggi elettorali n. 9 e 10

RAVENNA

RAVENNA 1 – Centro sociale le rose via Sant’Alberto 73

Seggi elettorali n. 2, 10, 16, 42, 116, 128, 130, 132, 142, 145, 147, 152, 154, 160

RAVENNA 2 – Mercato Coperto piazza Andrea Costa

Seggi elettorali n. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 102, 120, 133, 158

RAVENNA 3 – Via Faentina LEGACOOP via Faentina 106

Seggi elettorali n. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 74, 109, 115, 121, 134, 143, 159

RAVENNA 4 – Casadei Monti Sede PD via San Mama 75

Seggi elettorali n. 7, 12, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 105, 118, 119, 129, 137, 140, 144, 148, 161, 162

RAVENNA 5 – Ponte Nuovo. Comitato Cittadino c/o campo sportivo di via Ancona

Seggi elettorali n. 43 45,46, 75, 87, 110, 111, 124, 146

RAVENNA 6 – Classe Sede PD Via Classense 88/n

Seggi elettorali n. 47, 48, 117

RAVENNA 7 – Fosso Ghiaia circolo PD, via Romea Sud 423

Seggio elettorale n. 131

RAVENNA 8 – Borgo Montone, sede PD Walter Suzzi Borgo Montone, via Fiume Abb.to 312/b

Seggi elettorali n. 151, 153 di Borgo Montone, 44 di San Marco e 43 di Villanova

RAVENNA 10 – Darsena Sede PD via Tommaso Gulli 124

Seggi elettorali n. 8, 18, 20, 21, 22, 103, 104, 108, 125, 127, 136, 138, 139, 150,163

RAVENNA 11 – Darsena Cà Rossa via delle industrie 9

Seggi elettorali n. 17, 19,123

RAVENNA 12 – Porto Fuori Sala Kojak via Staggi 4

Seggi elettorali n. 49, 65, 114, 122

RAVENNA 13 – Mezzano Sede PD via Bassa 34

Seggi elettorali n. 60, 63, 64, 61 di Torri e 67 di Ammonite

RAVENNA 14 – Savarna Sala “Gino Pozzi” via Savarna 269/C (sopra Caffè del teatro)

Seggi elettorali n. 58, 59, 62

RAVENNA 15 – Piangipane Uffici comunali decentrati Piazza 22 Giugno 1944

Seggi elettorali n. 70, 71, 72

RAVENNA 16 – Camerlona sede PD – Luna Rossa, via Reale 44. Si vota dalle 8 alle 12, poi si può votare al seggio di Piangipane

Seggio elettorale n. 107

RAVENNA 17 – San Michele presso il Bar Arci, via Faentina 310. Si vota dalle 8 alle 12, poi si può votare al seggio di Piangipane

Seggio elettorale n. 73

RAVENNA 18 – Cà Bosco Sede PD Via Sant’Alberto 340

Seggio elettorale n. 112, 164 di Sant’Antonio e 66 di San Romualdo

RAVENNA 21 – Santerno ex Scuola elementare di via Santerno Ammonitete 262. Si vota dalle 8 alle 12, poi si può votare al seggio di Piangipane

Seggi elettorali n. 68 e 69

RAVENNA 22 – Castiglione Sede Circoscrizione, piazza della Libertà 21

Seggi elettorali n. 98, 99, e 100 di Mensa Matellica

RAVENNA 23 – San Zaccaria Sede PD – Circolo Arci via Becchi 6

Seggi elettorali n. 94 e 95

RAVENNA 24 – S.Pietro in Trento Circolo Arci, via Taverna 140

Seggi elettorali n. 77, 78, 80, 81

RAVENNA 25 – S.Pietro in Vincoli Sede PD via Senna 7

Seggi elettorali n. 82, 83, 84

RAVENNA 26 – Campiano Bartolla Caffè, via Petrosa 203. Si vota dalle 8 alle 12 poi si può votare al seggio di San Pietro in Campiano.

Seggi elettorali n. 89 e 90

RAVENNA 27- Borgo Sisa Casa del Cittadino, via Alietti 8. Si vota dalle 8 alle 12 poi si può votare al seggio di San Pietro in Vincoli.

Seggio elettorale n. 86

RAVENNA 28- S.P. in Campiano Sede PD via del Sale 81

Seggi elettorali n. 93 di Bastia e 88 di S.P in Campiano

RAVENNA 29 – Santo Stefano Sala Rossa, Biblioteca via Cella 488. Si vota dalle 12 alle 20. La mattina si vota al seggio San Pietro in Campiano.

Seggi elettorali n. 91, 92 di Santo Stefano e 85 di Carraie

RAVENNA 30 – Marina di Ravenna, sede PD viale Zara 19

Seggi elettorali n. 51, 106, 113, 126, 157

RAVENNA 31 – Lido Adriano Centro commerciale Augusto (di fronte al LIDL)

Seggi elettorali n. 11, 15, 135, 149

RAVENNA 32 – Punta Marina Sede PD viale dei Navigatori

Seggi elettorali n. 33 50, 76, 141, 155

RAVENNA 33 – Porto Corsini Sede PD via Po 15/a

Seggi elettorali n. 79, 156 e 52 di Marina Romea

RAVENNA 34 – Casal Borsetti Sede PD Via Bonnet 1

Seggio elettorale n. 53

RAVENNA 35 – Sant’Alberto Sala Agrisfera via Nigrisoli 46

Seggi elettorali n. 54 55, 56, 57

RAVENNA 36 – Mandriole Circolo ARCI, via Carrarone Matteucci 31. Si vota dalle 8 alle 12 poi si può votare al seggio di Sant’Alberto

Seggio elettorale n. 54

RAVENNA 37 – Savio Sede Consiglio di Zona via Martiri Focaccia 16

Seggi elettorali n. 23 di Savio Cervia, e 96, 97, 165 di Savio di Ravenna

RIOLO TERME

Sede PD Corso Matteotti 64

RUSSI

Sede PD via Gobetti 7

SANT’AGATA SUL SANTERNO

Casa del contadino Via Roma 12

SOLAROLO

Loggiato di Via Guasto, piazza Garibaldi