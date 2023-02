In provincia 13.716 i votanti, oltre 8mila preferenze (59,41%) per il Presidente della Regione. Barattoni (segretario provinciale): “Grande e unica prova di democrazia. Soddisfatti dell’affluenza”

Trionfo a sorpresa nelle primarie del Partito Democratico per Elly Schlein, che batte il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e sarà la nuova segretaria. Affluenza nazionale attorno al milione di votanti.

Negli 85 seggi allestiti dal Partito Democratico in provincia di Ravenna per le primarie sono andate a votare 13.716 persone. Risultato in controtendenza con l’esito nazionale, con 8.100 votanti (59,41%) che hanno espresso la loro preferenza per Stefano Bonaccini e 5.533 elettori (40,59%) che hanno votato la deputata.

“Siamo soddisfatti dell’affluenza –ha detto il segretario Alessandro Barattoni – e credo che sia un dato da leggere con ottimismo. Credo che dopo le elezioni sia giunta una richiesta di cambiamento e unità per una vera alternativa che non dobbiamo deludere. A entrambi i candidati va il merito di aver lavorato in questi mesi per rendere possibile l’affluenza di oggi. Il più grande ringraziamento, però, va agli oltre 600 volontari che anche oggi hanno permesso al nostro partito di affrontare questa grande e unica prova di democrazia”.