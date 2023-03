Adesione all’unanimità di Lugo nell’associazione “Città dei Motori”

Il Consiglio Comunale, nella seduta di ieri sera ha approvato due delibere e un ordine del giorno.

La delibera di adeguamento della Tavola e Scheda dei vincoli al vincolo paesaggistico dei laghi è stata approvata con 15 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Movimento 5Stelle, Gruppo Misto/Davide Solaroli, Per la Buona Politica) e tre astenuti (Lega Romagna – Salvini Premier); uguale votazione ha avuto l’immediata eseguibilità.

La delibera per l’adesione di Lugo alla Città dei Motori, associazione nata in seno all’ANCI per promuovere, valorizzare e tutelare il patrimonio motoristico italiano, è stata approvata all’unanimità; uguale votazione ha avuto l’immediata eseguibilità.

Nello spazio dedicato alle comunicazioni sono intervenuti: il consigliere Gianluca Scardacchi (Lega Romagna – Salvini Premier) per fare chiarezza sulle sue presenze in Consiglio Comunale, il consigliere Giacomo Baldini (Pd) per ricordare la giornata nazionale in memoria delle vittime della mafia (21 marzo) e l’importanza di promuovere la cultura della legalità e la giornata mondiale dell’acqua (22 marzo) che ha molto a che fare anche con decisioni politiche e amministrative da prendere nell’immediato.

Sono state quindi esaminate quattro interrogazioni presentate dal consigliere Davide Solaroli e a cui è stata fornita risposta dall’Amministrazione.

Infine è stato discusso l’ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Insieme per Lugo, Pd, Per la Buona Politica, Gruppo Misto/Fabrizio Lolli, Movimento 5Stelle, su “Affrontiamo insieme la realtà dei migranti”. L’ordine del giorno è stato approvato con 15 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Per la Buona Politica, Movimento 5Stelle) e 5 astenuti (Lega Romagna – Salvini Premier).