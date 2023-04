relazione sullo stato dei programmi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

È convocato per mercoledì 26 aprile alle 20 all’auditorium «Arcangelo Corelli» di Fusignano, il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Il Consiglio è convocato in seduta allargata a tutti i consiglieri dell’Unione per il primo punto all’ordine del giorno, ovvero la relazione sullo stato dei programmi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (2019-2022).

Seguirà il Consiglio in seduta ordinaria; tra i punti all’ordine del giorno, l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il periodo 2022-2023, la ratifica della delibera di giunta di variazione al bilancio di previsione 2023-2025 approvata in via d’urgenza per l’iscrizione di fondi per i progetti Pnrr e l’approvazione del rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario 2022.La seduta è aperta al pubblico. L’elenco completo dei punti all’ordine del giorno è disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (www.labassaromagna.it) nella sezione Amministrazione.