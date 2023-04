Il senatore ora Pd ha presentato oggi a Ravenna il suo libro “C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano”

L’antipolitica che fa capolino (ma poi non ce la fa), il pochissimo amore per i governi tecnici (sono come gli antibiotici, vanno presi se servono davvero), la ricerca dei frammenti di verità che ci sono sempre anche sulle sponde politiche opposte. La storia politica di Pierferdinando Casini attraversa 40 anni di vita parlamentare, che poi sono 40 anni di vita della Repubblica italiana, che parte con la Dc sulla tolda di comando, ne vede lo sfaldarsi per colpa di un nemico che non c’è più (il partito comunista) e deve poi affrontare prima i colpi di ariete della Lega separatista e da ultimo il “Vaffa” dell’antipolitica.

È stato un pomeriggio all’insegna della politica quello di oggi 27 aprile alla sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna dove il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana e de La Cassa di Ravenna e Sandro Rogari, presidente della Fondazione casa di Oriani hanno dialogata con Perferdinando Casini che ha presentato la sua ultima fatica editoriale intitolata “C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano” (Edizioni Piemme).

E se Rogari ha sottolineato il ruolo del politico di lungo corso (e anche di molte, e talora antitetiche, casacche partitiche, viene da aggiungere) che ha impersonato Casini, sempre proteso alla ricerca di un “centro” politico che non vede di buon occhio un bipolarismo aggressivo e spesso sorso alle ragioni degli altri, De Pascale si è soffermato sulla lucida analisi delle cose da fare che Casini enuncia e sul forte legame con la città natale, Bologna, senza trascurare i trascorsi ravennati, specie in virtù del forte legame con Benigno Zaccagnini; da parte sua Antonio Patuelli ha sottolineato la forte aderenza di Casini ai principi della buona politica di Alcide De Gasperi e la sua fede incrollabile nella centralità del Parlamento. “Avevamo – ha raccontato Patuelli – una frequentazione molto assidua io e Pierferdinando ma quando venne nominato presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario smisi di chiamarlo. Non volevo assolutamente interferire nella sua carica”.

Da parte sua Casini ha insistito sulla necessità di combattere l’idea dell’antipolitica e che, anzi, occorre ridare dignità a tutti “grandi” della politica italiana, da Craxi a Fanfani, da Andreotti a Spadolini passando da Nilde Iotti (“una regina”, l’ha definita), Almirante, Natta e naturalmente Aldo Moro. E l’antipolitica ha prodotto anche il risultati indesiderabili, come quello, ha detto Casini, “che ora, a causa di un sistema elettorale sbagliato, i cittadini, oltre ad avere meno rappresentanti, non sanno nemmeno più quali parlamentari siano stati eletti nei loro territori”. Casini ha anche sottolineato la necessità di ascoltare sempre anche le tesi degli avversari politici “perché si trovano frammenti di verità ovunque”; avversari politici, ha ricordato Casini, che lo hanno anche aiutato. “Ricordo – ha detto sorridendo Casini – che da giovane dovevo organizzare le Feste dell’Amicizia e non sapevo come fare. Andai a chieder aiuto alla sezione del Pci di via Murri a Bologna e il risultato fu che vennero loro, i comunisti, esperti di anni di festival dell’Unità, a montare gli stand della festa dell’Amicizia”.