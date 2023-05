Seggi aperti domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Informazioni e candidati

Domenica 14 e lunedì 15 maggio si vota in oltre 700 comuni italiani per la tornata 2023 di Elezioni Amministrative Comunali. Per quanto riguarda la provincia di Ravenna, l’unico comune al voto per eleggere il nuovo Sindaco (Riccardo Francone non si è ricandidato) e rinnovare il consiglio comunale è quello di Bagnara di Romagna.

Seggi aperti domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Come per tutti i comuni sotto i 15mila abitanti, non è previsto il ballottaggio, ma il nuovo sindaco verrà eletto a turno unico.

I CANDIDATI

Sono due i candidati sindaco:

Magda Tampieri, per la Lista UniAMO Bagnara

Mattia Galli, per la Lista civica VIVI Bagnara

Di seguito il manifesto con i candidati consiglieri comunali:

Per scaricare il fac-simile della scheda fare clic QUI.

DOVE SI VOTA

Scuola Elementare – Viale Matteotti 14

TESSERE ELETTORALI

Si invitano tutti gli elettori a controllare per tempo che la tessera elettorale non sia completa. Chi ha la tessera elettorale completa, cioè con tutti gli spazi pieni, è invitato a rivolgersi all’ufficio Elettorale appena possibile per averne una nuova.

Per il ritiro delle tessere elettorali non ricevute al proprio domicilio e per gli eventuali duplicati in caso di smarrimento l’ufficio elettorale sarà aperto nei seguenti giorni e orari: