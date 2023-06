La seduta è integralmente visibile sul canale YouTube del Comune

Ieri sera si è riunito il Consiglio Comunale di Lugo, per la prima volta dopo l’alluvione che ha colpito duramente la città. Al Consiglio Comunale sono state invitate le persone che in questi giorni sono state in prima linea nella gestione dell’emergenza: le Forze dell’Ordine presenti a Lugo, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile del Trentino, una rappresentanza dei ragazzi volontari della Bassa Romagna che per primi sono stati nelle case a pulire, l’associazione di protezione civile A.A.R.I-C.B, Alice Dosi responsabile servizio Protezione Civile dell’Unione Comuni della Bassa Romagna, la Croce Rossa della Bassa Romagna e rappresentanze dei volontari che hanno lavorato all’hub di accoglienza allestito al PalaSabin e di coloro che hanno cucinato per i tanti volontari che sono accorsi a Lugo da varie parti della regione e d’Italia, i presidenti di Consulta, i volontari che hanno lavorato nelle frazioni isolate.

La seduta è stata aperta con la visione del video che è stato mostrato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’interno del Teatro Rossini durante la visita di martedì 30 maggio. Dopo la comunicazione di apertura del sindaco Davide Ranalli sono intervenuti capigruppo e consiglieri: Fabrizio Lolli (Gruppo Misto), Roberta Bravi (Per la Buona Politica) che ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime, Gianmarco Rossato (Pd), Francesco Martelli (Lega Romagna – Salvini Premier), Stefano Scardovi (Insieme per Lugo).

Il Consiglio ha quindi osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione.

Il Consiglio ha poi approvato all’unanimità la sostituzione di componenti in commissione consiliare.

Una variazione al bilancio di previsione assunta in via d’urgenza con i poteri del Consiglio Comunale è stata approvata con 15 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo), 5 contrari (Per la Buona Politica e Lega Romagna- Salvini Premier) 1 astenuto (Fabrizio Lolli/Gruppo Misto) uguale la votazione sull’immediata eseguibilità. La variazione al bilancio di previsione 2023-2025 con parziale applicazione dell’avanzo 2022 è stata approvata con 15 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo), 5 contrari (Per la Buona Politica e Lega Romagna- Salvini Premier) 1 astenuto (Fabrizio Lolli/Gruppo Misto) uguale la votazione sull’immediata eseguibilità.

Nello spazio dedicato alle comunicazioni è intervenuto il consigliere Giacomo Baldini (Pd) sul centenario della nascita di don Milani e il consigliere Fabrizio Lolli (Gruppo Misto) per ribadire la necessità che nella nuova versione del sito del Comune sia rimessa on line la pagina dedicata alle cittadinanze onorarie.

In chiusura si segnala il gesto di solidarietà della ditta Servizi Supporto Impresa SRLS di Sinnai (CA) che si occupa delle trascrizioni dei verbali del Consiglio Comunale e che, in questa occasione, emetterà una fattura pari a zero euro.