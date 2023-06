L’elenco dei punti all’ordine del giorno è disponibile sul sito www.labassaromagna.it

È convocato per mercoledì 28 giugno alle 20.30 nella sala del Consiglio della Rocca di Lugo il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Tra i punti all’ordine del giorno, l’aggiornamento degli stanziamenti di spesa finalizzati alla gestione 2023-2024 mediante prelevamento dal fondo di riserva, variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 in via d’urgenza per interventi di protezione civile in conseguenza dell’alluvione, l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il periodo 2023-2024 e altre variazioni al bilancio di previsione 2023-2025.

La seduta è aperta al pubblico. L’elenco completo dei punti all’ordine del giorno è disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (www.labassaromagna.it) nella sezione Amministrazione.

È possibile seguire il Consiglio in diretta streaming dal canale YouTube dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dove sono presenti anche le registrazioni delle sedute precedenti.