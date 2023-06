Il Consiglio Comunale si può seguire sul canale you tube del Comune di Lugo.

Giovedì 29 giugno, alle 20 nella sala consiliare della Rocca, si riunisce il Consiglio Comunale.

All’ordine del giorno la sostituzione di un componente di commissione consiliare e la surroga di un componente nella Consulta di decentramento di Lugo nord ascensione. Tre delibere riguardano l’alluvione: due sono variazioni di bilancio su spese effettuate a cui si aggiunge la regolarizzazione degli interventi di somma urgenza.

Dopo le eventuali comunicazioni il Consiglio passerà a discutere le interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno. Tra questi l’ordine del giorno presentato dal capogruppo del Pd Gianmarco Rossato sugli eventi alluvionali, la richiesta da parte dei gruppi consiliari Lega Romagna- Salvini Premier – Per la Buona Politica – Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto di istituzione di una commissione di indagine sugli eventi alluvionali che hanno colpito il Comune di Lugo, la mozione presentata dai gruppi Pd e Insieme per Lugo per individuare un percorso all’interno delle commissioni dipartimentali per discutere sull’alluvione.

In allegato l’ordine del giorno completo.

Il Consiglio Comunale si può seguire sul canale you tube del Comune di Lugo.