Ercolani (Lega) interroga la Giunta comunale

“In risposta alla complessa situazione abitativa si evidenzia la necessità di ripristinare gli alloggi popolari sfitti nel nostro comune” esordiscono Cacciatore ed Ercolani (Lega) in una nota alla stampa. “Abbiamo presentato – continuano – un’interrogazione in Consiglio Comunale (in allegato) per richiedere chiarimenti e azioni concrete. La situazione attuale, con circa 200 alloggi ERP non occupati, è da considerarsi assurda e preoccupante data la crescente difficoltà nel trovare abitazioni a canoni accessibili per le fasce economicamente più vulnerabili” scrivono Cacciatore ed Ercolani.

“La situazione si è aggravata a causa dell’alluvione che ha colpito la nostra città, rendendo impossibile per molte famiglie fare ritorno nelle proprie case. Pertanto – proseguono -, è stato sollevato il tema di collocare temporaneamente queste famiglie negli alloggi sfitti, offrendo loro una sistemazione adeguata in attesa del ripristino delle loro abitazioni.

Riportiamo – affermano Cacciatore ed Ercolani – alcuni importanti dati sulla situazione dei 173 alloggi sfitti: 34 alloggi sfitti sono candidati a finanziamento regionale, mentre 4 alloggi sono candidati a finanziamento statale. Inoltre, 10 alloggi sono parte di un intervento di efficientamento energetico e miglioramento sismico, finanziato dal Fondo Complementare, mentre altri 29 alloggi sono inclusi in un intervento di efficientamento energetico e riqualificazione edilizia (PIERS) e n. 96 alloggi sfitti sono da ripristinare, nei limiti delle risorse disponibili da monte canoni (art. 36 LR. 24/2001).

Per fronteggiare questa situazione critica – suggeriscono – è necessario impegnarsi al massimo per ripristinare il maggior numero possibile di alloggi ERP nel minor tempo possibile.

Chiediamo alla Giunta di conoscere l’entità delle risorse finanziarie che la Regione ha stanziato per interventi urgenti di ripristino.

Inoltre, si richiede quanti degli alloggi ERP sfitti saranno nuovamente agibili entro il mese di settembre e quanti di essi verranno destinati agli sfollati dell’alluvione, al fine di garantire loro una sistemazione adeguata in questa fase difficile.

Infine, è stata sollevata la questione di un’eventuale ulteriore manovra di bilancio da parte del Comune per finanziare interventi di ripristino di bassa entità.

Questi interventi – concludono Cacciatore ed Ercolani (Lega) – consentirebbero di rendere abitabili alcuni degli alloggi attualmente sfitti, offrendo così una soluzione immediata a parte delle persone in cerca di un’abitazione”.

Allegati

Interrogazione: “200 alloggi popolari sfitti nel comune di Ravenna” – SCARICA ADESSO