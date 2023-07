La seduta di giovedì 29 giugno



Il Consiglio Comunale, nella seduta di giovedì 29 giugno, ha approvato tre delibere di natura contabile legate a quanto anticipato dal Comune per affrontare le prime spese emergenziali dell’alluvione di maggio. Le tre delibere sono state approvate all’unanimità e uguale votazione ha avuto l’immediata eseguibilità.

In apertura il Consiglio aveva approvato la sostituzione in commissione elettorale comunale di Alessandra Fiorini, decaduta dal Consiglio dopo la nomina a assessora. È stato Gianmarco Rossato con votazione a scrutinio segreto. L’immediata eseguibilità è stata approvata a scrutinio palese con 19 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Per la Buona Politica, Gruppo Misto/ Davide Solaroli, Gruppo Misto/ Fabrizio Lolli, Movimento 5 Stelle), 4 astenuti (Lega Romagna – Salvini Premier).

La surrogazione di un componente nella Consulta di decentramento di Lugo Nord – Ascensione è stata approvata all’unanimità (come l’immediata eseguibilità). Tatiana Patuelli entra così in Consulta come esponente del gruppo Lega Romagna – Salvini Premier al posto del consigliere dimissionario per motivi personali Nunzio Mannara.

Nello spazio dedicato alle comunicazioni il capogruppo Stefano Scardovi (Insieme per Lugo) ha informato di aver ritirato un’interrogazione presentata con il capogruppo Rossato (Pd) sul ripristino della linea ferroviaria che interessa Lugo dopo la prima alluvione perché non più attuale. Il capogruppo Davide Solaroli (Gruppo Misto) ha informato di aver presentato un’iniziativa dal titolo “Il libro sospeso” con l’obiettivo di raccogliere fondi per le famiglie in difficoltà per i danni dovuti all’alluvione e alle prese con l’acquisto dei testi scolastici. Il capogruppo Fabio Cortesi (Lega Romagna – Salvini Premier) ha ricordato la figura dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, recentemente scomparso.

Si è passato quindi a discutere un ordine del giorno presentato dal Pd sull’alluvione di maggio 2023 che è arrivato in aula emendato con il contributo del consigliere Fabrizio Lolli (Gruppo Misto) e dopo la discussione e l’approvazione nel Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (testo in allegato).

Gli emendamenti all’ordine del giorno presentati dal gruppo Per la Buona Politica sono stati respinti con 19 voti contrari (Pd, Insieme per Lugo, Lega Romagna – Salvini Premier, Gruppo Misto/ Davide Solaroli) e 4 favorevoli (Per la Buona Politica, Gruppo Misto/ Fabrizio Lolli, Movimento 5Stelle).

L’ordine del giorno è stato approvato con 16 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Gruppo Misto/Fabrizio Lolli), 4 contrari (Lega Romagna – Salvini Premier, Gruppo Misto/ Davide Solaroli) 2 astenuti (Per la Buona Politica).

La richiesta da parte di tutti i gruppi consiliari di minoranza – Lega Romagna Salvini Premier, Per la Buona Politica, Movimento 5Stelle e Gruppo Misto – di istituzione di una commissione di indagine secondo l’articolo 20 del regolamento del Consiglio Comunale sugli eventi alluvionali che hanno colpito il Comune di Lugo nel maggio 2023 è stata respinta con 13 voti contrari (Pd, Insieme per Lugo), 8 favorevoli (Per la Buona Politica, Lega Romagna – Salvini Premier, Gruppo Misto/Davide Solaroli) e 1 astenuto (Movimento 5 Stelle).

Si è infine passato a discutere la mozione dei gruppi Pd e Insieme per Lugo per individuare un percorso all’interno delle commissioni dipartimentali per discutere sulla recente alluvione. Il testo è arrivato in aula con un emendamento del Movimento 5Stelle che ha aggiunto la propria firma.

Gli emendamenti presentati dal gruppo Per la Buona Politica sono stati respinti con 18 voti contrari (Pd, Insieme per Lugo, Lega Romagna – Salvini Premier, Gruppo Misto/Davide Solaroli, Movimento 5 Stelle) e 3 favorevoli (Per la Buona Politica, Gruppo Misto/Fabrizio Lolli).

Un emendamento presentato dal consigliere Fabrizio Lolli (Gruppo Misto) è stato respinto con 17 voti contrari (Pd, Insieme per Lugo, Lega Romagna – Salvini Premier, Gruppo Misto/Davide Solaroli) e 4 favorevoli (Per la Buona Politica, Gruppo Misto/Fabrizio Lolli, Movimento 5Stelle).

La mozione (testo in allegato) è stata approvata con 13 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Movimento 5Stelle) e 8 contrari (Lega Romagna – Salvini Premier, Per la Buona Politica, Gruppo Misto/ Davide Solaroli).