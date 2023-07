La seduta è aperta al pubblico e potrà essere seguita anche in streaming

È convocato per giovedì 13 luglio alle 20.30 il Consiglio comunale di Conselice, che si terrà nella sala consiliare del municipio.

Tra i punti all’ordine del giorno, variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 in via d’urgenza per interventi di Protezione civile, in conseguenza all’alluvione; l’approvazione di modifiche al regolamento per l’applicazione del Canone unico patrimoniale e al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari); l’approvazione delle tariffe e determinazione della scadenza delle rate per la Tari 2023.

Per consultare l’elenco completo dei punti all’ordine del giorno e per seguire la diretta streaming della seduta, visitare l’apposita sezione sul sito www.comune.conselice.ra.it.